Bolsonaro-Sicherheitsleute greifen Journalisten in Rom an

G20-Länder wollen weltweite Impfquote von 70 Prozent – doch es gibt ein Problem

Die Pläne der grossen Industrienationen (G20) für ein Ausweiten der Impfungen weltweit stossen auf Skepsis. Befürworter begrüssten, dass die Gesundheits- und Finanzminister der G20-Gruppe helfen wollen, bis Mitte nächsten Jahres 70 Prozent der Bevölkerung in allen Ländern impfen zu lassen. Kritiker bemängelten indes, die Vertreter der grössten Volkswirtschaften hätten am Freitag nach ihren Beratungen in Rom keine konkreten Pläne vorgelegt.

Auf dem G20-Gipfel am Samstag und Sonntag in der …