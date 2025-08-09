Sex-Unfall in Brasilien: Paar stirbt an Drachenflieger-Klippe

Ein Paar fährt nach einer Party für ein romantisches Date auf eine einsame Klippe. Dann gerät das Auto in Bewegung.

Matti Hartmann / t-online

In Brasilien sind eine 42 Jahre alte Frau und ihr 28 Jahre alter Freund bei einem Unglück ums Leben gekommen. Alles deutet Medienberichten zufolge darauf hin, dass die beiden bei einem tragischen Sex-Unfall starben.

Die Gegend bei Venda Nova do Imigrante (Archivbild): Hier stürzten die Liebenden mit ihrem Auto von einer Rampe für Drachenflieger. Bild: www.imago-images.de

Wie unter anderem CNN Brasil berichtete, waren die beiden im Ort Venda Nova do Imigrante im Südosten des Landes auf einer Party gewesen. Danach fuhren sie erst den Bruder des Mannes nach Hause, dann lenkten sie ihr Auto auf eine hohe Klippe, die sonst Drachenflieger als Absprungrampe benutzen.

Laut Polizei wurde das Paar dort miteinander intim. Das Fahrzeug muss dabei ins Schaukeln gekommen sein – bevor es über die Kante kippte.

Nackte Körper werden aus dem Wrack geschleudert

Der Rekonstruktion der Beamten zufolge stürzte der Wagen zunächst 100 Meter in die Tiefe, wo es auf einen ersten Felsvorsprung prallte. Dabei wurde das Liebespaar aus dem Auto geschleudert, während das Wrack anschliessend weitere 300 Meter abstürzte.

Ein Anwohner berichtete, er habe in der Nacht zum Montag (4. August) gegen 2.20 Uhr ein lautes Geräusch gehört. Wegen der Dunkelheit konnte er aber nicht sehen, was geschehen war.

Die nackten Leichen der Liebenden und das völlig zerstörte Auto wurden am nächsten Morgen entdeckt. Die Frau hinterlässt zwei Kinder aus einer früheren Beziehung, einen Jungen und ein Mädchen. Mit ihrem neuen Freund soll sie seit sechs Monaten zusammen gewesen sein. Auch er hinterlässt ein Kind aus einer früheren Beziehung, einen vier Jahre alten Jungen.