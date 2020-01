International

15 Bilder, die zeigen, was gerade in der abgeschotteten Stadt Wuhan vor sich geht

Wegen des neuartigen Coronavirus sind in China 13 Städte von der Aussenwelt isoliert. Nachdem die Behörden am Freitag in vier weiteren Städten den öffentlichen Verkehr aussetzten, sind nun mehr als 41 Millionen Menschen von den Quarantänemassnahmen betroffen. Wie das aussieht, zeigen diese Bilder aus Wuhan:

In Wuhan leben rund elf Millionen Menschen. Bild: EPA

Derzeit werden die Coronavirus-Patienten in der Stadt am Jangtse in 61 Krankenhäusern isoliert und behandelt. Bild: EPA

In der Tongji Hospital Fever Clinic reihen sich die Patienten auf. Bild: EPA

Landesweit sind laut Behördenangaben 830 infizierte Menschen bestätigt, 26 Patienten starben. Bild: AP

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wird Wuhan wie zwölf andere Städte abgeschottet. Bild: EPA

Der öffentliche Verkehr mit Bussen oder Fähren sowie der Zugverkehr in andere Orte wurden gestoppt. Bild: AP

Und auch die Strassen sind wie leergefegt. Bild: EPA

Kaum ein Auto fährt über diese Schnellstrasse. Bild: AP

Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss an Checkpoints seine Körpertemperatur überprüfen lassen. Bild: EPA

Die Einwohner wurden angewiesen, Schutzmasken in der Öffentlichkeit tragen. Bild: EPA

Bei Nichteinhaltung drohen Strafen. Bild: AP

Ganz so voll wie im obigen Bild sind die Marktstände und Supermärkte nicht überall, wie diese Gemüseabteilung zeigt. Bild: EPA

Die ersten Infektionen in Wuhan werden auf einen Markt zurückgeführt, auf dem neben Fischen auch Wildtiere verkauft werden. Er wurde unterdessen geschlossen. Bild: AP

Die Spitäler in Wuhan sind teilweise überlastet. Nun soll in kürzester Zeit eine Klinik mit tausend Betten nur für die mit dem Coronavirus infizierten Patienten errichtet werden. Bild: AP

Auf der Baustelle waren am Freitag Dutzende Bagger und Lastwagen im Einsatz. Die neue Klinik mit mehr als 25'000 Quadratmetern Fläche soll bereits am 3. Februar in Betrieb gehen. Bild: EPA

