China

China setzt Militärmanöver rund um Taiwan fort

China hat sein grosses Militärmanöver rund um Taiwan am zweiten Tag mit weiteren Übungen fortgesetzt.
30.12.2025, 04:5430.12.2025, 04:54

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Militär berichtete, führte das zuständige Ostkommando der Volksbefreiungsarmee Übungen nördlich und südlich der Insel durch.

Chinese People&#039;s Liberation Army Hong Kong garrison&#039;s guided-missile frigate Suqian sailed into the Victoria Harbour for port call in Hong Kong, Tuesday, Sept. 30, 2025. (AP Photo/Chan Long ...
Eine chinesische Fregatte in der Strasse von Taiwan. (Archivbild)Bild: keystone

Geübt worden seien unter anderem Einsätze gegen Seeziele sowie Luftabwehr- und U-Boot-Abwehr, hiess es. Zum Einsatz kamen demnach Zerstörer, Fregatten sowie Kampf- und Bomberflugzeuge. Auch habe das Militär Schiessübungen mit scharfer Munition durchgeführt.

Grosse Zahl chinesischer Flugzeuge und Drohnen

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Taipeh wurden bis Dienstagmorgen innerhalb eines Tages 130 Einsätze chinesischer Militärflugzeuge und Drohnen rund um die Insel registriert. Das ist der zweithöchste Wert für einen solchen Zeitraum. Nur im Oktober 2024 wurden während des Manövers «Joint Sword 2024B» mit 153 Flügen noch mehr Aktivitäten gezählt.

Zusätzlich registrierte Taiwan 14 chinesische Kriegsschiffe, acht weitere staatliche Schiffe sowie einen Höhenballon.

China hatte das Manöver am Montag unter dem Codenamen «Mission Gerechtigkeit 2025» begonnen. Peking bezeichnete die Übungen als «ernste Warnung» an «separatistische Kräfte».

Manöver folgt auf Zusage für US-Waffenlieferungen

Seit 2022 hat China mehrfach grosse Militärübungen dieser Art rund um Taiwan abgehalten. Beobachter sehen in dem aktuellen Manöver auch eine Reaktion auf jüngst von den USA genehmigte Waffenlieferungen an Taiwan. Zugleich verschärften sich zuletzt die Spannungen mit Japan, nachdem die Regierung in Tokio erklärt hatte, die Sicherheit Taiwans sei eng mit der Sicherheit Japans und der Region verbunden.

China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets, obwohl die Insel eine von Peking unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und droht mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege gelingen. (sda/dpa)

