Mit Ueli Maurer – 25 Bilder von Xi Jinpings grosser Militärparade

China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die grosse Parade zum Ende der japanischen Besatzung vor 80 Jahren eröffnet.
quelle: keystone / mahesh kumar
Hier posiert Ueli Maurer mit Putin, Xi, Kim etc. – und 25 weitere Bilder von Chinas Parade

Heute Morgen (Schweizer Zeit) fand Chinas grosse Militärparade zur Feier des Endes der japanischen Besatzung 1945 statt. Hier sind die besten Bilder aus Peking.
03.09.2025, 07:4003.09.2025, 07:57
Mehr «International»

Mehr als 10'000 Soldatinnen und Soldaten, Hunderte Panzer und Fahrzeuge sowie ein massives Waffenarsenal präsentierte Chinas Staatschef Xi Jinping der Welt. Zahlreiche Staatschefs und freundlich gesinnte Politiker nahmen an der Feier, die offiziell das Ende der japanischen Besatzung Chinas im Jahr 1945 zelebriert, teil.

Neben Wladimir Putin oder Kim Jong-un nahm Alt Bundesrat Ueli Maurer als inoffzieller Vertreter der Schweiz teil. Der Besuch stiess hierzulande auf scharfe Kritik.

Hier posiert Ueli Maurer auf dem Gruppenfoto:

teaser china maurer xi group photo
Bild: imago

Hier gibt es mehr Hintergrundinfos zu Chinas Feierlichkeiten:

Xi begeht grosse Parade mit Putin und Kim Jong-un – Trump reagiert

(con)

avatar
Walt White
03.09.2025 07:58registriert November 2015
Maurer ist einfach eine Schande und der Berzeichnung „alt Bundesrat“ nicht würdig.
Erschreckend auch seine banale Rechtfertigung wie sie gestern im Radio zu hören war „…ich wollte den BR nicht in Bedrängnis bringen, deshalb stellte ich keine offizielle Anfrage…“
7313
Melden
Zum Kommentar
avatar
Hold my beer
03.09.2025 08:06registriert Juli 2022
Er hat ja nur als Privatperson teilgenommen, wie er sagt. Schön zu sehen, dass der Ueli wieder Luscht hat... Vielleicht kriegt er noch eine Einladung nach Nordkorea und Moskau - da kann er dann auch gleich bleiben und Köppel & Co. nachholen als Familiennachzug.
5810
Melden
Zum Kommentar
avatar
Chris B.
03.09.2025 08:03registriert April 2020
Der Maurer hat schon immer für sich und seine Kollegen Politik betrieben. Dass er das Schweizer-Volk nun erneut hintergeht und auf Schmusekurs mit Autokraten geht, überrascht mich deshalb kein Stück. Leider tolerieren wir solches Verhalten bei unseren Politikern. Ein kleiner Geheimtipp. Der Rösti wird sich nach seiner Amtszeit auch genau so verhalten.
418
Melden
Zum Kommentar
31
