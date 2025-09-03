1 / 27 China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die grosse Parade zum Ende der japanischen Besatzung vor 80 Jahren eröffnet. quelle: keystone / mahesh kumar

Hier posiert Ueli Maurer mit Putin, Xi, Kim etc. – und 25 weitere Bilder von Chinas Parade

Heute Morgen (Schweizer Zeit) fand Chinas grosse Militärparade zur Feier des Endes der japanischen Besatzung 1945 statt. Hier sind die besten Bilder aus Peking.

Mehr «International»

Mehr als 10'000 Soldatinnen und Soldaten, Hunderte Panzer und Fahrzeuge sowie ein massives Waffenarsenal präsentierte Chinas Staatschef Xi Jinping der Welt. Zahlreiche Staatschefs und freundlich gesinnte Politiker nahmen an der Feier, die offiziell das Ende der japanischen Besatzung Chinas im Jahr 1945 zelebriert, teil.

Neben Wladimir Putin oder Kim Jong-un nahm Alt Bundesrat Ueli Maurer als inoffzieller Vertreter der Schweiz teil. Der Besuch stiess hierzulande auf scharfe Kritik.

Hier posiert Ueli Maurer auf dem Gruppenfoto: Bild: imago

Hier gibt es mehr Hintergrundinfos zu Chinas Feierlichkeiten:

(con)