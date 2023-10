Kollisionen zwischen philippinischen und chinesischen Schiffen

Die Volksrepublik China beansprucht einen Grossteil des Südchinesischen Meeres für sich. Der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag wies 2016 die Ansprüche Chinas zurück, was Peking allerdings ignoriert. Durch das Meeresgebiet zwischen China, Vietnam, Malaysia und den Philippinen werden rund zwei Drittel des Welthandels transportiert.

Die philippinischen Schiffe befanden sich auf dem Weg zu einem kleinen Atoll mit dem Namen Second Thomas Shoal, um die dort auf einem maroden Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg stationierten Truppen mit Nachschub zu versorgen. Sowohl die Philippinen als auch China erheben Anspruch auf das Gebiet.

Die chinesische Küstenwache hingegen machte die philippinischen Schiffe für die Kollisionen verantwortlich. In einer Stellungnahme vom Sonntag heisst es, die philippinischen Schiffe seien trotz wiederholter Funkwarnungen ohne Genehmigung in chinesische Gewässer eingedrungen. Bei dem Verhalten der philippinischen Seite handele es sich um einen schweren Verstoss gegen internationale Regeln.

China und die Philippinen machen sich gegenseitig für Kollisionen mehrerer Schiffe im Südchinesischen Meer verantwortlich. Wie die philippinische Küstenwache am Sonntag mitteilte, seien zwei ihrer Schiffe in der Nähe eines territorial umstrittenen Atolls von einem Schiff der chinesischen Seemiliz gerammt worden.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So machst du aus deiner Instant-Suppe ein Gourmet-Menu

Liebe Schweizer, warum sind eure Wahlen so kompliziert?

Israel greift Ziele im gesamten Gazastreifen an ++ über 210 Geiseln im Gazastreifen

«Für meine Prognose wurde ich ausgelacht – schauen wir, wie es in 11 Tagen ausschaut»

Frau des Läderach-Chefs war Lehrerin an berüchtigter Schule: So funktioniert das System

Das Weisse Haus enttarnt streng geheime US-Elitekämpfer bei Instagram – aus Versehen

Die US-Regierung veröffentlichte ein Foto, auf dem Sondereinsatzkräfte zu sehen sind, die zurzeit in Israel an der Befreiung von Hamas-Geiseln arbeiten. Gelöscht wurde es erst nach Stunden. Die Aktion sorgt für Kritik.

Um den Ersthelfern zu danken, die nach den Terroranschlägen der Hamas in Israel sind, publizierte das Weisse Haus auf Instagram einen Post mit Bild. «Wir danken ihnen für ihren Mut und ihre Arbeit», lautete die Meldung. So weit, so gut - würde es sich bei den gezeigten Personen nur nicht um Mitglieder amerikanischer Spezialeinheiten handeln.