Teil einer chinesischen Rakete könnte heute über Europa abstürzen – und wiegt 11 Tonnen
Am 30. Januar kommt es zu einem unkontrollierten Wiedereintritt der zweiten Stufe der chinesischen Trägerrakete ZQ-3 R/B.
Die Rakete ist am 3. Dezember 2025 gestartet. Die zweite Stufe ist rund 13 Meter lang und ca. 11 Tonnen schwer. Deren Wiedereintritt könnte über europäischem Gebiet erfolgen.
EU SST, die EU-Initiative für Space Surveillance and Tracking, also die Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum, sagt, der Wiedereintritt werde um 11.32 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) erfolgen, mit einer möglichen Abweichung von drei Stunden.
(rbu)
Update folgt ...