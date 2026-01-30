bedeckt
China

Teil einer chinesischen Rakete könnte heute über Europa abstürzen

second stage of the Chinese ZQ 3 R/B launch vehicle
Teleskop-Aufnahme der chinesischen Rakete.Bild: INAF-OAS

Teil einer chinesischen Rakete könnte heute über Europa abstürzen – und wiegt 11 Tonnen

30.01.2026, 09:58

Am 30. Januar kommt es zu einem unkontrollierten Wiedereintritt der zweiten Stufe der chinesischen Trägerrakete ZQ-3 R/B.

Die Rakete ist am 3. Dezember 2025 gestartet. Die zweite Stufe ist rund 13 Meter lang und ca. 11 Tonnen schwer. Deren Wiedereintritt könnte über europäischem Gebiet erfolgen.

re-entry map of Chinese rocket January 30 2026
Das Objekt kann im Prinzip an irgendeinem Punkt auf den grünen und gelben Linien abstürzen. Die Farben haben nichts mit der Wahrscheinlichkeit zu tun. Bild: EU SST

EU SST, die EU-Initiative für Space Surveillance and Tracking, also die Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum, sagt, der Wiedereintritt werde um 11.32 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) erfolgen, mit einer möglichen Abweichung von drei Stunden.



Update folgt ...

