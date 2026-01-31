Nebelfelder-1°
Trümmer von chinesischer Rakete fallen in den Pazifischen Ozean

second stage of the Chinese ZQ 3 R/B launch vehicle
Teleskop-Aufnahme der chinesischen Rakete.Bild: INAF-OAS

31.01.2026, 08:2431.01.2026, 08:24

Am 30. Januar kam es zum unkontrollierten Wiedereintritt der zweiten Stufe der chinesischen Trägerrakete ZQ-3 R/B.

Die Rakete ist am 3. Dezember 2025 gestartet. Die zweite Stufe ist rund 13 Meter lang und ca. 11 Tonnen schwer. Nun ist die chinesische Rakete im südlichen Pazifik ins Meer gestürzt.

Mehrere Länder hatten zuvor gewarnt, dass die Trümmerteile möglicherweise über bewohnten Gebieten in Nordamerika oder Europa abstürzen könnten. So hatte zum Beispiel die britische Regierung die Mobilfunkbetreiber gebeten, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems sicherzustellen, um auf einen möglichen Einschlag vorbereitet zu sein.

Die Rakete ist nun jedoch sicher im Meer gelandet, etwa 2000 Kilometer südöstlich von Neuseeland.

(lak)

MarGo
30.01.2026 10:42
Aber eine Punktlandung in den Kreml wäre auch möglich, oder?
1824
Laborant
30.01.2026 10:34
Ich hoffe, die EU hat im Fall, dass die Kiste hier runterkommt, die Eier einen deutlichen Rüffel nach Peking zu senden.
Jede andere Weltraumfahrende Nation kontrolliert den Wiedereintritt ihrer Raketen... nur China ist das komplett wurscht.
9710
PD Dr.med.
30.01.2026 11:30
„Das Risiko ist relativ klein, denn die Chance, dass das Objekt über unbewohntem Gebiet abstürzt, ist sehr gross." Aha? Es ist nicht bekannt wann und wo und kann nicht gesteuert werden. Aber dennoch ist alles sicher..?
747
