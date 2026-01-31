Teleskop-Aufnahme der chinesischen Rakete. Bild: INAF-OAS

Trümmer von chinesischer Rakete fallen in den Pazifischen Ozean

Mehr «International»

Am 30. Januar kam es zum unkontrollierten Wiedereintritt der zweiten Stufe der chinesischen Trägerrakete ZQ-3 R/B.

Die Rakete ist am 3. Dezember 2025 gestartet. Die zweite Stufe ist rund 13 Meter lang und ca. 11 Tonnen schwer. Nun ist die chinesische Rakete im südlichen Pazifik ins Meer gestürzt.

Mehrere Länder hatten zuvor gewarnt, dass die Trümmerteile möglicherweise über bewohnten Gebieten in Nordamerika oder Europa abstürzen könnten. So hatte zum Beispiel die britische Regierung die Mobilfunkbetreiber gebeten, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems sicherzustellen, um auf einen möglichen Einschlag vorbereitet zu sein.

Die Rakete ist nun jedoch sicher im Meer gelandet, etwa 2000 Kilometer südöstlich von Neuseeland.

Deren Wiedereintritt könnte über europäischem Gebiet erfolgen. Der Grossteil des Objekts wird wohl in der Atmosphäre verglühen, doch grössere Trümmer könnten unkontrolliert auf die Erdoberfläche stürzen.

(lak)