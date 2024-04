Tötung eines Jungen in China: Ermittlungen gegen Teenager zugelassen

Schikaniert und mit Drohnen überwacht – so arbeiten ausländische Journalisten in China

Der Fall hatte viele Menschen in China bewegt. Zwischenzeitlich ermittelten 60 Beamte. Online verbreitete die chinesische Zeitung «The Paper» ein Video, in dem der Anwalt der Familie des Opfers von einem «erschreckenden Anblick» des toten Jungen sprach. Darin berichtete er auch von Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper des Teenagers. (sda/dpa)

Damit können die drei unter 14-Jährigen strafrechtlich belangt werden. Der Schüler war am 10. März nahe der im Süden der Provinz Hebei gelegenen Millionenstadt Handan getötet und in einem verlassenen Gewächshaus vergraben worden, wie die Behörden damals mitteilten.

Nach der Tötung eines 13-Jährigen in China mutmasslich durch drei Teenager haben die Behörden die strafrechtliche Verfolgung gegen die Verdächtigen zugelassen. Das berichtete das chinesische Staatsfernsehen am Montag.

Trotz Lockerungen nach der Corona-Pandemie klagen ausländische Journalisten in China einer Umfrage zufolge weiter über erschwerte Arbeitsbedingungen. Zwar sagten 81 Prozent der Mitglieder des Clubs der Auslandskorrespondenten in China (FCCC), dass sich die Bedingungen 2023 im Vergleich zur Zeit der Pandemie ein wenig verbessert hätten. Allerdings hatten Reporter durch die wiedergewonnene Mobilität auch wieder Probleme bei der unabhängigen Berichterstattung vor Ort, die schon vor Corona beklagt wurden, wie es in dem am Montag in Peking veröffentlichten Bericht hiess.