Chinas Behörden sperren Besucher in Disneyland ein – wegen 10 lokaler Covid-Fälle

Eingesperrt in einem Freizeitpark zwischen Mäusen in gepunkteten Kleidern und Prinzessinnen. Der Retter in der Not ist diesmal kein holder Prinz, sondern: ein negativer Corona-Tests.

Dieses Szenario spielt sich gerade in Shanghai ab – und zwar im dortigen Disneyland. Der Vergnügungspark musste aufgrund der strengen chinesischen Null-Covid-Politik seine Pforten am Montag abrupt schliessen – und die Besucher einschliessen.

Da war die Märchen-Welt noch in Ordnung. Besucher des Disneylands in Shanghai, China, am 30. Juni 2022. Bild: keystone

So sei den Besuchern gesagt worden, dass sie den Themenpark nicht verlassen dürften, bis sie einen negativen CoronaTest vorweisen könnten, schreibt unter anderem «BBC». Diese Regelung wurde erlassen, nachdem am Samstag in Shanghai zehn lokal übertragene Fälle gemeldet wurden.

Videos, die auf der chinesischen Social-Media-Website Weibo gepostet wurden, zeigen, wie Menschen nach der Ankündigung zu den Toren des Parks eilten, diese aber bereits verschlossen vorfanden.

Allerdings könnte sich der Ausflug ins Disneyland für die Betroffenen eher zum Traum, denn zum Albtraum entwickeln, denn die Fahrgeschäfte sind für die Eingeschlossenen weiterhin in Betrieb.

Weniger spassig könnte die Anordnung für Disneyland-Besucher sein, die den Park gerade noch rechtzeitig verlassen konnten. Denn via WeChat teilte die chinesische Regierung mit, dass alle, die den Park seit Donnerstag besucht hatten, drei negative Testergebnisse an drei aufeinanderfolgenden Tagen vorlegen müssten, bevor sie eine angeordnete Quarantäne verlassen dürften.

Corona-Test in China am 1. November 2022. Bild: keystone

Fast drei Jahre nach der Meldung des ersten Coronavirus-Falls in China ergreifen die Behörden in dem riesigen Land weiterhin drastische Massnahmen, um eine Übertragung des Virus zu verhindern. Und so befinden sich seit dem 24. Oktober auch aktuell Millionen von Menschen in China unter Abriegelungen. Doch trotz aller Massnahmen werden täglich mehr als 1000 neue Covid-Fälle registriert.

Anfang dieses Monats signalisierte der chinesische Präsident Xi Jinping, dass die Null-Covid-Politik nicht gelockert werde, und bezeichnete sie als «Krieg des Volkes, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen». So bleibt den Eingesperrten im Disneyland zu hoffen, dass als Waffe in diesem Krieg ein negativer Covid-Test tatsächlich genügt.

