wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
China

China richtet erneut Mitglieder einer Betrügerbande hin

China richtet erneut Mitglieder einer Betrügerbande hin

02.02.2026, 08:1302.02.2026, 08:13

China hat erneut Mitglieder einer kriminellen Bande hingerichtet, die aus Myanmar heraus Verbrechen und Online-Betrug begangen haben sollen. Die vier Chinesen seien im November vergangenen Jahres wegen vorsätzlicher Tötung, Telefon- und Online-Betrug, Entführung sowie Drogenschmuggel verurteilt worden, wie das mittlere Volksgericht in der südchinesischen Metropole Shenzhen mitteilte.

Wie das Gericht weiter mitteilte, starb ein fünfter Angeklagter, der ebenfalls zum Tode verurteilt worden war, aufgrund einer Erkrankung noch bevor die Strafe vollstreckt werden konnte. Ein Berufungsverfahren der übrigen Verurteilten im Dezember scheiterte.

Weitere Hinrichtung in kurzer Zeit

Damit richtete China in kurzer Zeit erneut Mitglieder einer kriminellen Bande hin, die aus dem Bürgerkriegsland Myanmar heraus operierte. Vergangene Woche vollstreckte ein Gericht in Wenzhou die Urteile gegen elf Todeskandidaten.

Konkret befand die Justiz die Bande für schuldig, Spielkasinos eröffnet zu haben und im Norden Myanmars in selbst errichteten Arealen den Betrug gesteuert zu haben. Sechs chinesische Staatsbürger starben dort und weitere wurden verletzt, wie das Gericht mitteilte.

Durch Glücksspiel und Betrug sollen mehr als 29 Milliarden Yuan (derzeit etwa 3,2 Milliarden Franken) zusammengekommen sein. Den Kopf der Bande verurteilten die Richter zudem dafür, an der Produktion und dem Handel von elf Tonnen Methamphetamin beteiligt gewesen zu sein. Das Gericht rechtfertigte die Todesstrafe mit der Schwere der Verbrechen.

Wie das Netz in China reagiert

Die Betrugs- und Entführungsfälle hatten in China grosse Aufmerksamkeit erregt. Im sozialen Netzwerk Weibo, Chinas Pendant zur Online-Plattform X, zeigten viele Nutzer Zuspruch für die Hinrichtungen. Die Banden hatten oft chinesische Staatsbürger angelockt und dann unter Zwang festgehalten. In sogenannten Scam-Zentren mussten sie andere Menschen telefonisch oder über das Internet betrügen. (hkl/sda/dpa)

Ermittlungen gegen Generäle: China spricht von «wichtigem Erfolg»
«Scheinwahl» in Myanmar: Junta will Macht legitimieren
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Politiker Söder fordert «Mehrarbeit» von den Deutschen – und kein Lohn bei Krankheit
Der bayrische Politiker Markus Söder will Reformen für mehr Wirtschaftswachstum – und das so schnell wie möglich, trotz der anstehenden Landtagswahlen. Die Deutschen sollen mehr arbeiten, so Söders Forderung.
CSU-Chef Markus Söder sieht in Mehrarbeit eine Lösung für die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands. «Eine Stunde Mehrarbeit in der Woche würde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen und ist wirklich nicht zu viel verlangt», sagte Söder in der ARD-Sendung «Bericht aus Berlin».
Zur Story