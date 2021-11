Vermisster Tennisstar: Das System hinter dem Fall Peng Shuai

Dass Shuai sich derzeit in China aufhält, ist zumindest die letzte Information des Frauentennisweltverbandes WTA . Dessen Vorsitzender Steve Simon erklärte der «New York Times»: «Wir haben von verschiedenen Quellen, darunter der Chinesische Tennisverband, die Bestätigung bekommen, dass sie (Shuai, Anm. d. Red.) in Sicherheit und nicht in körperlicher Gefahr ist.»

«Das ist genau die Art und Weise, wie totalitäre Regierungen versuchen, die Realität so zu verändern, dass sie in ihre Form der Darstellung passt. Es ist erschreckend, sehr stalinistisch», sagte er der «Neuen Zürcher Zeitung».

Michael Caster, Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation «Safeguard Defenders», hält dies zumindest nicht für ausgeschlossen. Schlafentzug, stundenlange Verhöre, Schläge, Elektroschocks – auf all diese Gräuel werde in China zurückgegriffen, um Kritiker des Regimes zu brechen.

Zuletzt mutmasste das Wirtschaftsportal «Bloomberg», Ma lebe in einem Golfresort auf der chinesischen Insel Hainan. Ob Ma sich aus freien Stücken ins Inselexil zurückgezogen hat oder unter einer Art Hausarrest in einem Goldenen Käfig steht, ist unklar.

Im stark eingeschränkten chinesischen Internet erschien bei ihrem Namen in der Suchleiste erst eine Fehlermeldung, später nur ein Beitrag aus dem September 2020, der sie bei einem Propagandaturnier in Tibet zeigt.

Tennisass Peng Shuai warf einem hochrangigen chinesischen Politiker Vergewaltigung vor. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Der Fall weckt Erinnerungen an ähnliche Vorgänge in der Volksrepublik.

Im kanadischen British Columbia gilt nach tagelangen Regenfällen nun der Notstand. Mehr als 17'000 Bewohner der westlichen Provinz mussten wegen heftiger Überschwemmungen bereits ihre Häuser verlassen, wie die Regierung am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Weitere Evakuierungen könnten folgen. Schwere Regenfälle waren am Wochenende bis in den Montag hinein in der Provinz niedergegangen. Eine Frau kam bei einem Erdrutsch ums Leben. Mehrere Menschen werden noch vermisst.