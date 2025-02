Chinesisches Schnee-Dorf täuscht Touristen mit Watte

Früher habe es in der Gegend jeden Winter geschneit, sagte ein Mitarbeiter der Verwaltung laut einem Bericht der «South China Morning Post». «Deshalb haben wir dieses Gebiet zu einem Ausflugsziel ausgebaut und vor der Eröffnung grossflächig Werbung dafür gemacht.»

Breite Empörung in den sozialen Medien war die Folge. «Ich fühle mich betrogen», zitierten Medien einen Touristen. «Meine Intelligenz wurde beleidigt.» Im Internet verbreitete Bilder zeigen auf dem Gelände verstreute Watteflächen, die das Grün darunter allerdings nur notdürftig verbergen.

Ein Touristendorf in der südwestlichen chinesischen Provinz Sichuan hat sich für die Täuschung von Urlaubern entschuldigen müssen: Weil es Ende Januar zu warm für echten Schnee war, hatten die Verantwortlichen des «Chengdu Schneedorfs» kurzerhand Watte und Schaum auf den Dächern der Hütten verteilt und für ein Winter-Wunderland geworben, das es in der Realität gar nicht gab.

Ein Touristenort in China wollte Besucher mit einer Winterwunderlandschaft locken. Weil es aber zu warm war, probierten die Verantwortlichen es mit einem Trick.

Trump hilft Putin – doch nicht einmal russlandfeindliche Republikaner üben Kritik

Der amerikanische Präsident deckt seinen ukrainischen Amtskollegen mit Beleidigungen ein. Und schwächt damit die Position von Selenskyj. Was bezweckt Trump damit? In Washington wagen es nur Demokraten, diese Frage direkt zu beantworten.

Nun hat sich auch der amerikanische Vizepräsident in den Schlagabtausch eingemischt, der zwischen Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj ausgebrochen ist. Die Art und Weise, wie Selenskyj den amerikanischen Präsidenten kritisiert habe, sei «schändlich» und für die anlaufenden Friedensverhandlungen kontraproduktiv, donnerte JD Vance am Mittwoch in einem Interview mit der rechten Online-Publikation «The National Pulse». Schliesslich seien die USA «der einzige Grund», warum die Ukraine überhaupt noch als eigenständige Nation existiere, sagte Vance.