Impfexperte möchte nicht mit Impfgegner diskutieren – und macht Rogan und Musk hässig

Weil er eine Podcast-Episode zu Impfungen von Joe Rogan kritisierte, wurde Impf-Experte Dr. Hotez zu einer Debatte herausgefordert. Der Experte aber schlug aus und löste auf Twitter eine gehässige Diskussion aus, in die sich auch Elon Musk einschaltete.

Wie alles begann

Joe Rogans Podcast The Joe Rogan Experience hat auf Spotify 14,9 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. bild: pd

Dass Comedian und Podcast-Host Joe Rogan kein grosser Fan von Impfungen ist, hat er insbesondere während der Corona-Pandemie deutlich gemacht. So überrascht es nicht, dass er Robert F. Kennedy Jr. – den Neffen des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy – als Gast in seinen Podcast «The Joe Rogan Experience» eingeladen hat. Dieser trat bereits lange vor der Corona-Pandemie als Impfgegner in Erscheinung, gewann aber besonders während dieser an Popularität. Im April dieses Jahres verkündete er zudem, für die demokratische Partei in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur einsteigen zu wollen.

Robert F. Kennedy Jr. Bild: keystone

Auch heute noch wettert er gegen Impfungen und die Pharmaindustrie. So auch während einer dreistündigen Podcast-Episode mit Joe Rogan, die am 17. Juni veröffentlicht wurde. Während Kennedy online von vielen seiner Anhänger für seine «Ehrlichkeit» gelobt wurde, erntete er unter anderem von der Medienplattform Vice Kritik. Die Vice-Autorin Anna Merlan schrieb, dass das Gespräch mit Joe Rogan eine «Orgie unkontrollierter Fehlinformationen über Impfstoffe und Verschwörungsgerede über 5G-Technologie und Wifi» gewesen sei. Damit übte sie insbesondere Kritik an Spotify, welches das Verbreiten der Fehlinformationen bereits während der Corona-Pandemie zugelassen hatte.

Die Vice-Autorin bekam renommierte Zustimmung in Form von Dr. Peter Hotez, der ihren Beitrag auf Twitter teilte und schrieb:

«Spotify hat aufgehört, auch nur irgendwie zu versuchen, Joe Rogans Impfstoff-Fehlinformationen einzudämmen. Es ist wirklich wahr, @annamerlan. Einfach furchtbar. Und aus all den Online-Angriffen, die ich nach diesem absurden Podcast erhalte, geht hervor, dass viele diesen Unsinn tatsächlich glauben.»

Wer ist Dr. Peter Hotez?

Dr. Peter Hotez ist Dekan der National School of Tropical Medicine und Professor für Pädiatrie und Molekulare Virologie und Mikrobiologie am Baylor College of Medicine. Zudem hat er 2018 das Buch «Impfstoffe waren nicht die Ursache für Rachels Autismus: Meine Reise als Impfstoff-Wissenschaftler, Kinderarzt und Autismus-Vater» veröffentlicht. Kurz: Dr. Hotez ist Impf-Experte.

Dr. Peter Hotez ist insbesondere an der Entwicklung von patentfreien und günstigen Impfstoffen beteiligt, die an Länder mit tiefen Einkommen geliefert werden. Bild: www.imago-images.de

Dr. Hotez wird herausgefordert

Diese Tatsache allein reichte bereits aus, um nach dem Podcast die Wut von Impfgegnerinnen und -gegnern auf sich zu ziehen. Mit dem Retweeten vom Vice-Artikel und seiner Kritik rief er schliesslich Robert F. Kennedy und Joe Rogan höchstpersönlich auf den Plan. Den Vorwurf der Fehlinformation wollten diese nicht auf sich sitzen lassen.

Joe Rogan machte Dr. Hotez deshalb am Sonntag sofort ein Angebot:

«Peter, wenn du behauptest, dass das, was RFK Jr. sagt, eine ‹Fehlinformation› ist, biete ich dir 100'000 Dollar für eine Wohltätigkeitsorganisation deiner Wahl an, wenn du bereit bist, mit ihm in meiner Sendung ohne Zeitlimit zu debattieren.»

Kennedy sprang nur 15 Minuten später auf den Zug auf und versuchte, Dr. Hotez zu einer Podcast-Debatte zu erweichen:

«Peter. Lassen Sie uns endlich die respektvolle, freundliche und informative Debatte führen, die das amerikanische Volk verdient.»

Es verstrichen keine weiteren zwanzig Minuten, als sich plötzlich Twitter-Besitzer Elon Musk persönlich mit einem simplen Tweet in die Diskussion einschaltete, indem er auf Joe Rogans Vorschlag reagierte:

«🔥🔥»

So reagiert Dr. Hotez

Auch Dr. Hotez reagierte rasch auf die Einladung. Allerdings nicht so, wie sich Rogan und Kennedy das erhofft hatten:

«Joe, du hast meine Handy-Nummer, meine E-Mail, ich bin jederzeit bereit, mit dir zu reden.»

Rogan liess dies nicht gelten. Das sei keine Antwort, twitterte er. Und weiter:

«Ich habe dich öffentlich herausgefordert, weil du öffentlich getwittert und diesem beschissenen Vice-Artikel zugestimmt hast. Wenn es dir wirklich ernst ist mit dem, wofür du stehst, hast du jetzt eine grosse Chance für eine Debatte, die das grösste Publikum erreichen wird, das eine Diskussion wie diese je hatte.»

Wenn Dr. Hotez glaube, dass jemand anderes besser qualifiziert sei, solle er diese Person vorschlagen, so Rogan in seinem Tweet weiter.

Da grätschte auch Elon Musk wieder rein und machte deutlich, auf wessen Seite er stand:

«Er hat Angst vor einer öffentlichen Debatte, weil er weiss, dass er Unrecht hat.»

Einige Stunden später stellte Musk dennoch klar, dass er «grundsätzlich pro Impfung sei». So habe er sowohl sich als auch seine Kinder gegen «ziemlich alles» impfen lassen. Auch sehe er Potenzial in der synthetischen mRNA-Impfung, die auch gegen Corona-Erkrankungen zum Zug gekommen war. Dennoch sei seiner Meinung nach zu viel gegen Covid geimpft worden, wobei viele Menschen ernste Nebenwirkungen davongetragen hätten. Er schloss seinen Tweet mit einem Aufruf an Dr. Hotez:

«Geh einfach zu Rogan und mach die Debatte.»

Wissenschaft ist keine Philosophie

Es ist nicht so, dass Dr. Hotez etwas gegen Joe Rogans Podcast hätte. Tatsächlich war er dort bereits zweimal zu Gast, um über Impfungen zu diskutieren. Er würde dies auch wieder tun, so Hotez in der «Mehdi Hasan Show», aber nicht, wenn Kennedy auch dabei sei.

Auf Twitter führt er seine Gründe weiter aus:

«Wissenschaft ist nicht etwas, worüber typischerweise debattiert wird, wie etwa die Philosophie der Aufklärung oder politische Fragen.»

Stattdessen werde Wissenschaft durch Peer-Reviews (die Bewertung einer Arbeit durch eine oder mehrere Personen mit ähnlichen Kompetenzen), das Einreichen von Manuskripten oder durch Präsentationen auf wissenschaftlichen Konferenzen und Tagungen betrieben. Dort könnten Kolleginnen und Kollegen Anregungen oder in einigen Fällen Bedenken anmerken, so Dr. Hotez.

Er wisse deshalb nicht, inwiefern er überhaupt über dieses Thema «debattieren» könne, erst recht nicht, wenn Kennedy involviert sei. Mit ihm habe er über die Jahre bereits öfter gesprochen und er würde es auch wieder tun, aber das sei «nicht einfach».

Schlussendlich macht er am Montag einen Gegenvorschlag:

«Ich wäre bereit, bei Joe Rogan aufzutreten und mit ihm zu sprechen, um Probleme zu lösen, wie ich es schon zwei Mal getan habe, oder etwas mit Elon auf Twitter zu machen. Möglicherweise könnte das nützlich sein.»

Meinungen sind gespalten

Sein Entscheid spaltet die Gemüter. Während die einen seinen Entscheid begrüssen, sehen andere darin eine verpasste Gelegenheit, um aufzuklären. Andere fühlen sich in ihren Verschwörungstheorien bestätigt, wonach Dr. Hotez wohl mit der «Big Pharma» unter einer Decke stecke und das grosse Geld mache.

Hätte Hotez die Podcast-Einladung annehmen sollen? Ja, jemand muss Impfgegnern die Stirn bieten. Nein, das wäre sinnlos gewesen. Ich weiss nicht.

Unterstützung erhält Dr. Hotez aber vom Psychologie-Professor Dr. Jonathan N. Stea. Dieser verweist auf Twitter auf eine Studie, wonach Debatten mit Wissenschaftsverweigerern bloss negative Auswirkungen hätten:

«Es ist niemals eine Debatte. Es ist ein Schauplatz für Propagandisten, um ihre Ideen unter der Illusion falscher Ausgewogenheit zu verbreiten.»

Eine andere Meinung vertritt der bekannte Psychologe Dr. Jordan B. Peterson. Er fordert Dr. Hotez zu einem Auftritt in Joe Rogans Podcast auf:

«Sag den Leuten, warum du glaubst, was du glaubst. Schau, was RFK zu sagen hat. Rede ... und lass die Öffentlichkeit entscheiden. Die Leute werden dich für deinen Mut respektieren, selbst wenn du ‹verlierst›. Und es gibt kein Verlieren, wenn du einfach nur die Wahrheit klar sagst.»

Der britische Journalist Mehdi Raza, der in seiner Sendung «The Medhi Hasan Show» mit Dr. Hotez gesprochen hat, sieht hingegen keinen Nutzen in einer Debatte mit einem Wissenschaftsgegner. Er versucht, dies mit einer Analogie zu verdeutlichen:

«Ich glaube nicht, dass ein Historiker mit Fokus auf dem Zweiten Weltkrieg mit einem Holocaust-Leugner debattieren sollte.»

Dicke Luft auf Twitter

Der Trubel rund um Dr. Hotez ist immer noch nicht abgerissen. Wie er auf Twitter schreibt, seien am vergangenen Sonntag einige Impfgegner vor seinem Haus aufgetaucht und hätten von ihm verlangt, dass er in Joe Rogans Podcast auftrete.

Zudem scheinen Verschwörungstheorien, die den Impf-Experten betreffen, wie Pilze aus dem Boden zu schiessen. So wird etwa behauptet, dass Dr. Hotez von einem wohlhabenden Geschäftsmann aus Hongkong ein Luxusboot geschenkt bekommen hätte. Um Steuern und rechtliche Probleme zu vermeiden, sei ihm Hunter Biden – der skandalumwitterte Sohn von US-Präsident Joe Biden – zur Seite gestanden. Dr. Hotez bestreitet solche Vorwürfe vehement.

Genau wegen solcher Vorfälle hätten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Nase zunehmend voll von Twitter, schreibt die amerikanische Nachrichtenwebsite Axios. Während einige Fachleute während der Pandemie noch versuchten, gegen Fehlinformationen vorzugehen, würden viele von ihnen nun das Handtuch schmeissen.

Obwohl Dr. Hotez den Bericht von Axios auf Twitter teilt, möchte er noch nicht aufgeben.