«Zu hell»: Mit diesem Gummiarm wollte ein italienischer Zahnarzt die Impfung vortäuschen

Die Meldung ging letzte Woche um die Welt: Ein Italiener versuchte in einem Impfzentrum in Norditalien, das Gesundheitspersonal dazu zu bringen, ihm eine Corona-Impfung in einen Silikonarm zu verabreichen.

Der Vorfall ereignete sich in Biella, einer Provinz in Norditalien. Der Präsident der Region Piemont, Alberto Cirio, erklärte am Freitag in einem Facebook-Post, wie der Mann versuchte, das Gesundheitspersonal zu «täuschen» und schliesslich erwischt wurde.

Der gefälschte Silikonarm sah echter Haut «sehr ähnlich», schreibt Cirio. Und er fügt hinzu: «Der Vorfall grenzt an Lächerlichkeit, wenn es sich nicht um eine äusserst ernste Tat handeln würde».



Mittlerweile ist bekannt, dass es sich beim Impf-Schwurbler um den 57-jährigen Zahnarzt Guido Russo handelt.

«Als ich den Arm freilegte, fühlte ich eine kalte und gummiartige Haut»

Die Krankenschwester Filippa Bua erklärte gegenüber der italienischen Zeitung «Corriere della Sera», dass zuerst alles ganz unverdächtig schien: Russo kam ins Impfzentrum, erledigte den Papierkram, unterschrieb die Einverständniserklärung vor dem Arzt, setzte sich auf den Stuhl und hielt ihr seinen Arm hin.

Doch dann wurde Bua stutzig: «Als ich den Arm freilegte, fühlte ich eine kalte und gummiartige Haut, und die Farbe war zu hell». Zunächst habe sie geglaubt, der Arm Russos sei amputiert und er habe ihr irrtümlicherweise seine Prothese hingehalten. Jedoch erkannte sie sehr schnell, dass er versucht habe, den Impf-Pass zu erschleichen.

Bua erklärte, der Impfgegner habe zugegeben, dass er einfach einen «Green Pass» wolle. Und sie ergänzte, dass Russo sich stets höflich verhalten habe und nach dem gescheiterten Betrug anstandslos gegangen sei.

Bua zeigte Rosso bei den Carabinieri an – er wurde wegen Betrugs angeklagt.

Fake-Arm auf Amazon – für 372 Euro

Die La Repubblica berichtet, dass bereits Ende November ein Twitter-User auf einen Silikonanzug mit falschem Armen bei Amazon hinwies.

Der Fake-Arm, mit dem Russo versuchte, einen «Green Pass» zu erschwindeln, ist noch immer auf Amazon erhältlich: Das Modell K99 für rund 372 Euro:

Bild: amazon.it

Italien war zu Beginn der Coronavirus-Pandemie eines der am stärksten betroffenen Länder in Europa. Wie die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi mitteilte, dürfen ungeimpfte Personen seit Montag keine Veranstaltungsorte wie Kinos, Restaurants und Sportveranstaltungen mehr betreten. (yam)