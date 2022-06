Impfgegner entführen Kinder nach Paraguay: Nun laufen die Gespräche

Nach Beginn einer landesweiten Fahndung wegen Kindesentziehung hat ein mit zwei Töchtern in Paraguay untergetauchtes deutsches Paar nun Kontakt zu den Anwälten der Ex-Partner aufgenommen. «In den vergangenen Tagen gab es mehrere Telefongespräche», teilten die Anwälte am Montag mit. «Wir suchen nach einer Lösung, um die Kindesentziehung zu beenden.»

Weitere Klage wegen sexueller Übergriffe: Kevin Spacey muss in New York vor den Richter

31-jähriger Schweizer in Bologna tot aufgefunden

In einem gemieteten Luxus-Appartement in Bologna ist am Montagmorgen die Leiche eines 31-jährigen Schweizers gefunden worden. Der als Tourist in der Stadt weilende Mann ist ersten Erkenntnissen der Behörden zufolge an einer Überdosis gestorben.