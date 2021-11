Annina Hunziker, Schauspielerin

«Momentan bin ich eigentlich noch ziemlich entspannt. Vielleicht bin ich unterdessen auch schon etwas abgeklärt – oder es liegt einfach daran, dass ich noch nicht so genau weiss, wie es jetzt weitergeht.



Ich warte gerade auf die Rückmeldung des Burgtheaters in Wien. Dort hätten wir Anfang Dezember die Premiere eines Stücks aufgeführt. Wegen des Lockdowns wissen wir aktuell nicht, ob wir überhaupt weiter proben können. Die Aufführungen fallen wohl ins Wasser. Das wäre natürlich ein grosser Frust, wir bereiten uns schon seit einigen Wochen darauf vor.



Finden keine Aufführungen statt, kriege ich auch keinen Lohn. Aktuell habe ich noch Auftritte in Deutschland, die ich noch wahrnehmen kann. Aber wenn auch das nicht mehr geht, muss ich schauen, wie ich meine Miete weiterhin bezahle. Mein Polster reicht für etwa drei Monate. Danach wird es schwierig.



Grundsätzlich habe ich aber mit dem Lockdown gerechnet. Sehr viele Menschen in meinem Umfeld wurden in den letzten Tagen positiv auf Corona getestet. Ein Frust ist das Ganze trotzdem. Wir möchten endlich wieder normal spielen und Auftritte absolvieren können. Wütend auf Nicht-Geimpfte bin ich deswegen aber nicht.»