Trump will Grönland – jetzt ändert Dänemarks König sein Wappen

Trump will Grönland und den Panama-Kanal – so deutlich fallen die Reaktionen aus

Sein Sohn, Donald Trump Jr., will Grönland nun besuchen. Offiziell ist die Reise privat.

«Im Interesse der nationalen Sicherheit und der Freiheit in der Welt sind die USA der Ansicht, dass der Besitz und die Kontrolle von Grönland eine absolute Notwendigkeit sind.»

Der baldige US-Präsident Donald Trump wollte bereits in seiner ersten Amtszeit Grönland kaufen. Er sagte kürzlich dazu:

Der dänische Hof teilte mit, König Frederik X. wolle mit diesen Änderungen ein zeitgemässes Wappen schaffen. Ob die Erneuerung des Wappens im Zusammenhang mit Trumps Interesse an Grönland steht, blieb unklar.

Bereits im alten Wappen symbolisierte ein Widder die Färöer, deren Name «Schafsinseln» bedeutet. Im neuen Wappen hat auch der Widder einen der vier Teile des Schilds für sich.

Das neue Wappen rückt einen Eisbären in den Fokus, der jetzt einen der vier Teile des Schildes ausmacht. Er steht für Grönland, das neben Dänemark und den Färöern eines der drei Länder des Königreiches Dänemark ist.

Trumps Sohn Donald Jr. reist nach Grönland – offiziell «zum Spass»

Donald Trump ist schon seit seiner ersten Amtszeit an einem Kauf von Grönland interessiert. Nun soll sein Sohn eine Reise in das arktische Land planen.

Der Sohn des designierten US-Präsidenten Donald Trump, Donald Jr., will nach Grönland reisen. Der 47-Jährige wird am Dienstag in der Hauptstadt Nuuk eintreffen, berichteten der US-Sender Fox News und das Portal «The Hill».