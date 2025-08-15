freundlich25°
Zugunglück in Dänemark: Mehrere Verletzte

Danlink freigt train, Tinglev, Denmark - October 15, 2017: Northbound Danlink freight train south of Tinglev.
Das Unglück ereigente sich bei Tingleff (Archivbild).Bild: www.imago-images.de

Mehrere Verletzte bei Zugunglück in Dänemark

15.08.2025, 18:4615.08.2025, 18:46
Bei einem Zugunfall nahe der dänischen Kleinstadt Tingleff sind ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte die örtliche Polizei in einem X-Beitrag mit. Der Personenzug sei in der Region Südjütland zwischen Kliplev und Tingleff entgleist. Rettungskräfte und Polizei seien mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Wie viele Menschen verletzt wurden oder wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Medienberichten zufolge setzt die Polizei vor Ort Drohnen und Hunde ein. Die Dänische Staatsbahn DSB teilte in einem X-Beitrag mit, dass der Zugverkehr zwischen Tingleff und der Stadt Sonderburg für den Rest des Tages eingestellt wurde.

Zudem sollen sich Unbefugte fernhalten, damit die Rettungskräfte ihre Arbeit machen können. Für später wurde eine Pressemitteilung angekündigt. (vro/sda/dpa)

Update folgt...

