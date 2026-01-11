wechselnd bewölkt
International
Dänemark

Grönland-Konflikt: Dänen bestätigen Treffen mit US-Aussenminister Rubio

Grönland-Konflikt: Dänen bestätigen Treffen mit Rubio

11.01.2026, 15:3311.01.2026, 15:33

Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen hat das Treffen ihres Aussenministers Lars Løkke Rasmussen mit dessen US-Kollegen Marco Rubio in der kommenden Woche bestätigt. Einen Ort und eine genaue Zeit für den Termin im Konflikt um Grönland nannte Frederiksen während einer Parteikonferenz am Mittag nicht. «Wir stehen an einem Scheideweg», sagte die Regierungschefin der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge.

Denmark&#039;s Prime Minister Mette Frederiksen speaks during a media conference at the EU Summit in Brussels, Friday, Dec. 19, 2025. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) Belgium Europe Summit
Die dänische Regierungschefin hat am Sonntag einen Termin mit Marco Rubio bestätigt.Bild: keystone

US-Präsident Donald Trump und dessen Regierung hatten in den vergangenen Tagen immer wieder bekräftigt, Grönland übernehmen zu wollen. Die Regierung in Washington schloss einen militärischen Einsatz für diesen Zweck nicht aus, Trump begründet das mit Sicherheitsinteressen und einer mutmasslichen Bedrohung durch China und Russland in der Region.

Grönland ist Teil des Königreichs Dänemark und damit auch der Nato. Wenn man der Nato-Zusammenarbeit den Rücken kehre, indem man einem Verbündeten droht, «dann hört alles auf», sagte Frederiksen. Sie betonte aber auch, dass die USA der wichtigste Verbündete seien. (hkl/sda/dpa)

Mehr zu Grönland:

Parlamentarier gründen Freundschaftsgruppe für Grönland – und ernten Kritik aus der SVP
Nach Trump-Drohungen: Björk ruft zur Unabhängigkeit Grönlands auf
