Dänemark stellt klar: Keine Verhandlungen über US-Übernahme Grönlands

Denmark&#039;s Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen attends a press conference with Norway&#039;s Foreign Minister Espen Barth Eide at the Ministry of Foreign Affairs in Oslo, Sunday Jan. 18, 2026. ( ...
Der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen.Bild: keystone

Dänemark stellt klar: Keine Verhandlungen über US-Übernahme Grönlands

21.01.2026, 18:2121.01.2026, 18:21

Verhandlungen über eine Übergabe Grönlands an die USA kommen nach Angaben des dänischen Aussenministers Lars Løkke Rasmussen für sein Land nicht infrage. An solchen Gesprächen werde Dänemark nicht teilnehmen, stellte Rasmussen im dänischen Fernsehen klar, nachdem US-Präsident Donald Trump diese in einer Rede «unverzüglich» gefordert hatte.

«Wir gehen in keine Verhandlungen, die darauf basieren, dass wir grundlegende Prinzipien aufgeben», sagte Lars Løkke Rasmussen dem Sender DR zufolge. «Das werden wir niemals tun.»

Trump hatte seine Ansprüche auf das zum Königreich Dänemark gehörende Grönland zuvor beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos bekräftigt. Nur die USA könnten «dieses riesige Stück Land» verteidigen, sagte Trump.

Video: watson/michael shepherd

Gewalt werde er bei der Übernahme nicht anwenden, so der Präsident. «Das ist an und für sich positiv, dass er sagt, er werde keine militärische Gewalt anwenden, aber es löst das Problem nicht», sagte Lars Løkke Rasmussen. Trumps Ambition, Grönland zu annektieren, sei offensichtlich «intakt».

Nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen, US-Aussenminister Marco Rubio, in Washington hatte Lars Løkke Rasmussen eine Arbeitsgruppe angekündigt, die sich um eine Lösung im Grönland-Konflikt bemühen soll. Eine Annexion durch die USA lehnen Dänemark und Grönland vehement ab. (sda/dpa)

