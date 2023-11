Strafprozess gegen Maddie-Verdächtigen startet im Februar

Ihm werden drei Fälle schwerer Vergewaltigung und zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern vorgeworfen. Die Taten soll er zwischen Ende Dezember 2000 und Juni 2017 in Portugal begangen haben, wo im Mai 2007 die damals dreijährige Britin Madeleine McCann aus einer Apartmentanlage verschwand. Der Mann steht im Fall Maddie unter Mordverdacht.

Der Prozess wegen schwerer Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs gegen den auch im Fall Maddie verdächtigen Deutschen beginnt im Februar. Auftakt für das Verfahren gegen den 46-Jährigen ist am 16. Februar, wie das Landgericht Braunschweig am Donnerstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte den Mann im Oktober 2022 angeklagt.

Der Westen verspricht, die Ukraine nicht im Stich zu lassen. Präsident Wolodimir Selenski muss sich aber sehr wohl Sorgen machen. Auf dem Schlachtfeld gewinnt Russland derweil die Oberhand.

Was es bedeutet, wenn sich ein Land im Krieg befindet, konnte Bundespräsident Alain Berset am Samstag hautnah erleben: Bei seinem Besuch in Kiew musste die gemeinsame Pressekonferenz mit Präsident Wolodimir Selenski wegen Raketenalarm unvermittelt abgebrochen werden.