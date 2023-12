Deutsche Lokführer streiken: Nur jeder fünfte Zug im Fernverkehr fährt

Es ist in der laufenden Tarifrunde bei der Deutschen Bahn der zweite Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL. Bis Freitagabend um 22.00 Uhr soll er andauern. Im Güterverkehr war er am Donnerstag etwas früher gestartet. Hier befürchtet die Bahn einen Rückstau von rund 300 Güterzügen. (sda/dpa)

Insbesondere in Bayern, wo die Bahn weiter mit den Auswirkungen des Schneechaos zu tun hat, dürfte kaum ein Zug unterwegs sein. In anderen Regionen werde das Angebot grösser sein, teilte die Bahn mit.

Im deutschen Regionalverkehr sind die Auswirkungen laut der Sprecherin sehr unterschiedlich. «Viele Fahrgäste haben ihre Reise vorgezogen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben können», hiess es. Die Bahnhöfe seien am frühen Morgen weitgehend leer. «Dieser Streik wurde äusserst kurzfristig angekündigt, und trotzdem konnten wir rechtzeitig unseren Notfahrplan aufstellen.»

Im Fernverkehr sei wie angekündigt rund jeder fünfte Zug unterwegs, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitag.

«Im gesamten Fern- und Regionalverkehr kommt es zu massiven Beeinträchtigungen durch den GDL-Streik», teilte die Bahn am Morgen mit. «Der Notfahrplan für den DB-Personenverkehr ist angelaufen.»

Leere Gleise am Donnerstagabend in Frankfurt.

Leere Gleise am Donnerstagabend in Frankfurt. Bild: keystone

Seit dem späten Donnerstagabend läuft der bundesweite Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn und anderen Eisenbahnunternehmen. Mit Betriebsbeginn am frühen Freitagmorgen waren seine Auswirkungen besonders spürbar.

