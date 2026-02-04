bedeckt-1°
Angriff bei Ticketkontrolle in Deutschland: Zugbegleiter ist tot

RegionalExpress am Hauptbahnhof Hamburg mit der Anzeige Nicht einsteigen Symbolfoto Deutsche Bahn AGRegionalExpress am Hauptbahnhof Hamburg mit der Anzeige Nicht einsteigen Symbolfoto Deutsche Bahn AG ...
Ein Regionalzug in Deutschland. (Smbolbild)Bild: www.imago-images.de

Angriff bei Ticketkontrolle in Deutschland: Zugbegleiter ist tot

04.02.2026, 10:4904.02.2026, 10:58

Nach einem Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle in Deutschland ist der Mann nach Angaben der Deutschen Bahn an seinen Verletzungen gestorben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein 26-Jähriger den 36 Jahre alten Bahn-Mitarbeiter am Montagabend angegriffen, als der Regionalexpress den Bahnhof Landstuhl im südwestlichen Bundesland Rheinland-Pfalz verlassen hatte.

Da der 26-Jährige keinen Fahrschein vorzeigen konnte, sollte er des Zuges verwiesen werden – daraufhin kam es laut Polizei zum Angriff. Der Zugbegleiter wurde demnach vor Ort reanimiert. Fahrgäste leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Polizei.

Der zunächst lebensgefährlich Verletzte wurde in ein Spital gebracht. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest. Die Kriminaldirektion Kaiserslautern ermittelt zu den Hintergründen des Geschehens und zum Tatablauf.

Bei dem mutmasslichen Täter handele es sich um einen Griechen ohne Wohnsitz in Deutschland, sagte eine Polizeisprecherin. Der 26-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Zum genauen Tathergang lagen zunächst keine näheren Angaben vor. «Zur Tatwaffe oder möglichen Tatwerkzeugen können wir nichts sagen», sagte die Sprecherin.

DB-Chefin: Schwarzer Tag

Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, schrieb in einem Beitrag auf der Plattform Linkedin, der Tod des Mitarbeiters mache sie «fassungslos und traurig».

«Wir alle bei der Deutsche Bahn verurteilen diesen schrecklichen Gewaltexzess und den völlig sinnlosen Tod des Kollegen aufs Schärfste. Wir alle müssen uns die Frage stellen, warum es immer wieder zu solchen Gewaltausbrüchen kommt.» Es sei ein schwarzer Tag für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. (sda/dpa)

Mehr zur Deutschen Bahn:
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Rivka
04.02.2026 11:10registriert April 2021
Ein schwarzer Tag nicht nur für DB, sondern für ganz Europa finde ich. Jetzt sind wir nämlich so weit, dass eine harmlose Ticketkontrolle mit dem Tod des Kontrolleures endet. Das ist eine Tragödie!
496
Melden
Zum Kommentar
avatar
marcog
04.02.2026 11:22registriert Februar 2016
Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Kein Wunder haben Zugbegleiter eine der höchsten Burnout Raten aller Berufsgruppen. Wenn man sich beim Ausstellen jeder Busse zuerst fragen muss, ob man sich dadurch selbst in Gefahr bringt...
270
Melden
Zum Kommentar
avatar
Fritz Spitz
04.02.2026 11:18registriert Juli 2014
Europa muss endlich durchgreifen, es braucht massiv härtere Strafen für solche Delikte, das wirkt abschreckend. Siehe VAE oder China. Die haben eine sehr tiefe Kriminalität, weil knallharte Strafen bei einem Vergehen.
2016
Melden
Zum Kommentar
13
