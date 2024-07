Ein Aktivist der letzten Generation. Bild: keystone

Nach Klima-Protest: Flugverkehr in Frankfurt wieder aufgenommen – 8 Personen festgesetzt

Der Flugverkehr am grössten deutschen Airport in Frankfurt am Main ist am Morgen nach einer Störaktion von Klimaaktivisten teilweise wieder aufgenommen worden.

Bei der Klima-Protestaktion der «Letzten Generation» am Frankfurter Flughafen hat die deutsche Polizei acht Menschen festgesetzt. Alle vier Bahnen des grössten deutschen Flughafens waren nach einer kurzzeitigen Vollsperrung vor 8.00 Uhr wieder in Betrieb.

Während ein Mensch am Zaun hängengeblieben war, konnten sieben Personen am frühen Morgen in den Sicherheitsbereich vordringen und sich an den Köpfen der beiden zentralen Start- und Landebahnen festkleben, wie ein Sprecher berichtete. Zwei der Aktivisten seien bereits von den Bahnen losgelöst und für weitere Ermittlungen der hessischen Landespolizei übergeben worden, so die Bundespolizei.

Fluggäste wurden zunächst gebeten, den Flughafen vorerst nicht aufzusuchen und den Status ihrer Flüge vorab auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen.

Nicht erste Aktion der Aktivisten

Die «Letzte Generation» veröffentlichte am Donnerstagmorgen Fotos, die zwei Teilnehmer der Gruppe auf einem Rollfeld des Flughafens zeigen sollen. Laut den Aktivisten ist es sechs Mitgliedern der Gruppe gelungen, einen Maschendrahtzaun des Airports zu öffnen und dann auf die Start- und Landebahnen von Deutschlands grösstem Flughafen zu gelangen. Dort zeigten sie Plakate mit der Aufschrift «Öl tötet» und klebten sich auch fest.

Am Mittwoch hatte die Gruppe bereits am Kölner Flughafen mit einer ähnlichen Blockade für einen rund drei Stunden langen Ausfall im Flugbetrieb gesorgt. Infolgedessen fielen nach Angaben eines Kölner Flughafensprechers 31 Flüge aus, davon 15 Starts und 16 Landungen. Sechs Flüge mussten umgeleitet werden. Zudem sei es zu einer nicht genau bekannten Zahl von Verspätungen gekommen. (ear, mit Material von t-online und sda/dpa)