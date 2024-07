Scholz will erneut als Kanzlerkandidat antreten

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine erneute Kanzlerkandidatur angekündigt. «Ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden», sagte der SPD-Politiker in der traditionellen Sommer-Pressekonferenz in Berlin.

Scholz will erneut Kanzler werden. Bild: keystone

Die SPD sei eine sehr geschlossene Partei.

«Wir sind alle fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen.»

Scholz war zuvor gefragt worden, ob er dem Vorbild von US-Präsident Joe Biden folgen wolle, der seinen Verzicht auf eine erneute Präsidentschaftskandidatur angekündigt hatte. «Danke für die überaus nette und freundliche Frage», sagte Scholz daraufhin pointiert.

Die nächste Bundestagswahl findet in Deutschland voraussichtlich im September 2025 statt. Die drei Parteien der regierenden «Ampel»-Koalition kommen derzeit in Umfragen zusammen nur noch auf rund 30 Prozent. Die Kanzlerpartei SPD war bei der Europawahl am 9. Juni auf 13,9 Prozent abgestürzt. Mit Abstand stärkste Kraft sind derzeit die Christdemokraten von Oppositionsführer Friedrich Merz. (saw/sda/dpa)