International

Deutschland

Rapper Fler nach Angriff auf RTL-Team in Berlin verhaftet



Deutsch-Rapper Fler nach Angriff auf RTL-Team in Berlin verhaftet

Bild: Fler

Rapper Fler ist für seine zahlreichen Provokationen bekannt. Erst vor wenigen Tagen landete er in den Schlagzeilen, weil er auf einen RTL-Kameramann losgegangen sein soll und diesen nach Angaben des Senders sogar krankenhausreif geschlagen haben soll. Am Dienstag wurde der Rapper in Berlin verhaftet. Das teilte die Pressestelle der Generalstaatsanwaltschaft für die Berliner Staats- und Amtsanwaltschaften auf Twitter mit.

Fler ist dem Tweet zufolge gegen 10 Uhr von Polizisten im Bezirk Zehlendorf verhaftet worden. Gegen ihn soll ein Haftbefehl wegen Raub und Körperverletzung vorliegen, der im Zusammenhang mit der Attacke auf das RTL-Team steht. Die begleitenden Durchsuchungsmassnahmen würden noch andauern, heisst es in einem weiteren Tweet.

Berliner Polizeibeamte haben heute früh gegen 10.00 Uhr im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin in Zehlendorf den #Rapper #Fler verhaftet. Grundlage ist ein #Haftbefehl wegen Raubes u. Körperverletzung zum Nachteil eines RTL-TV-Teams vom 02.03.2020. HB-Verkündung erfolgt heute. — GenStA Berlin (@GStABerlin) March 10, 2020

Fler vs. RTL: Was zuvor geschah

Zu dem Vorfall war es gekommen, als ein RTL-Team Fler in Berlin auf einen Instagram-Streit zwischen ihm und einer Frauenrechtlerin angesprochen hatte. Der Musiker soll dem Kameramann ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dieser habe eine Platzwunde am Auge erlitten, hiess es.

Als die Reporterin daraufhin in den Eingang eines Hauses geflüchtet sei, habe Fler versucht, die Tür zu öffnen. Demnach beschimpfte und bedrohte er die RTL-Mitarbeiterin.

Fler hatte sich anschliessend auf Instagram zu dem Vorwurf zu Wort gemeldet und den Vorfall folgendermassen geschildert: Er habe gerade den Louis-Vuitton-Store mit seiner Freundin verlassen, als zwei Männer und die Reporterin auf ihn zugegangen seien. «Das sogenannte 'spontane Interview' war typisches 'an den Pranger stellen der Boulevard-Presse'», erklärt er weiter. Die Redaktion habe seinen Standort über einen anderen Post auf Instagram herausgefunden und ihn dann abgepasst.

Er habe die Reporterin mehrmals gebeten, ihn und seine Freundin nicht zu filmen, als das nicht gelassen wurde, habe er die Kamera auf den Boden geschlagen. Die beiden Männer hätten ihn daraufhin angegriffen.

(jei)

Abonniere unseren Newsletter