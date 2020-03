Fler rastet aus und schlägt offenbar RTL-Kameramann krankenhausreif

Fler ist für seine Provokationen bekannt. Jetzt schlug der Rapper offenbar einmal mehr über die Stränge. Wie mehrere Medien berichten, rastete Fler am Montag auf dem Berliner Kurfürstendamm aus und griff ein RTL-Team an.

Wie der Sender bekanntgab, schlug der Rapper einen Kameramann sogar krankenhausreif. Als das RTL-Team Fler auf einen Instagram-Streit zwischen ihm und einer Frauenrechtlerin ansprach, soll der Musiker dem Kameramann ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dieser habe eine Platzwunde am Auge erlitten.

Als die Reporterin daraufhin in den Eingang eines Hauses geflüchtet sei, habe Fler (bürgerlicher Name: Patrick Losensky) versucht, die Tür zu öffnen. Demnach beschimpfte und bedrohte er die RTL-Mitarbeiterin.

Eine Polizeisprecherin bestätigte der «Bild»-Zeitung: «Es gibt Anzeigen gegen Herrn L. wegen Bedrohung, Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung.»

Der Hintergrund des Ausrasters: Am Wochenende lieferte sich der Rapper einen Schlagabtausch mit dem Komiker Shahak Shapira – und sprach immer wieder Drohungen aus. Auf seinen Social-Media-Kanälen hat der 37 Jahre alte Musiker den Komiker und eine Frau, die sich als Feministin zu erkennen gab, teils auf übelste Weise beleidigt und bedroht.

Anlass des Disputs war nämlich, dass Shapira zuvor auf seinem Instagram-Kanal Screenshots veröffentlicht hatte, die zeigen sollen, wie Fler eine Frau beleidigt.

Diese hatte in einem Video der Organisation Terre des Femmes mitgewirkt, in der unter dem Motto #UnHateWomen sexistische und frauenverachtende Rap-Zeilen angeprangert werden. Neben verschiedenen anderen deutschen Rappern war auch Fler vertreten.

Fler hat den entsprechenden Artikel inzwischen über Instagram geteilt. Er kommentierte zynisch: «Zum Glück erzählen die nicht, ich hätte die Frau geschlagen.» Bestritten wird der RTL-Vorfall nicht von ihm.

Auch Rapper-Kollege Sido hat sich mittlerweile zu dem Vorfall geäussert. In seiner Instagram-Story macht er klar, auf wessen Seite er steht. Und zwar nicht auf der von RTL.

«Also jetzt mal ohne Spass, Leute, ihr lieben Journalisten: Bevor ihr losfahrt zu jemandem mit einer Kamera und einem Mikrofon, weil ihr ein Statement von jemandem haben möchtet: Denkt ihr dann kurz nach, wen ihr dann da trefft und wie das laufen könnte?», fragt Sido. «Oder fahrt ihr dann mit Absicht los, weil ihr wisst, Fler ist sehr aufbrausend und wird sich wahrscheinlich darüber ärgern?»

Sein Vorwurf an RTL: