Vermisste Valeriia (9) aus Döbeln (D) ist tot

Mehr «International»

Die seit vergangener Woche vermisste Valeriia aus dem sächsischen Döbeln ist tot.

Das bestätigte die Polizei am Mittwoch. Am Dienstag war in einem Waldstück – abseits jeglicher Waldwege, im Unterholz – nach tagelanger Suche die Leiche der Neunjährigen gefunden worden.

Das Mädchen sei Opfer eines Verbrechens geworden. Wie die Polizei am Mittwoch sagte, werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.

Die Neunjährige war zuletzt am Montag vergangener Woche auf dem Weg zur Schule im deutschen Dorf Döbeln gesehen worden. Dort kam sie aber nie an. Die aus der Ukraine stammende Valeriia lebte seit 2022 mit ihrer Mutter in Deutschland, ihr Vater kämpfe als Soldat an der Front, so die deutsche «Bild». (yam/sda/dpa)