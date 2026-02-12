bedeckt, wenig Regen
International
Deutschland

Merkel als deutsche Bundespräsidentin? Altkanzlerin äussert sich

Bundeskanzlerin a.D., Angela Merkel Bundeskanzlerin a. D., Angela Merkel, Ausstellung, Unsichtbare Wissenschaftlerinnen - Vers
Für kurze Zeit kursierte das Gerücht, dass Angela Merkel deutsche Bundespräsidentin werden könnte.Bild: IMAGO / Bernd Elmenthaler

Einem Bericht zufolge kursiert das Gerücht, dass Angela Merkel künftig Bundespräsidentin werden könnte. Jetzt räumt die ehemalige Kanzlerin mit den Spekulationen auf.
12.02.2026, 09:0912.02.2026, 09:09
Ein Artikel von
t-online

Die deutsche Altbundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zu dem Gerücht geäussert, dass sie für das Amt des Bundespräsidenten im kommenden Jahr ins Spiel gebracht werden könnte. «Das ist abwegig», antwortete eine Sprecherin aus Merkels Büro dem «Tagesspiegel».

Zuvor hatte «Bild» berichtet, in der CDU-Spitze gebe es die Sorge, dass die Grünen der CDU Angela Merkel als Bundespräsidentin vorschlagen könnten. «Weil Merkel gerade bei Grünen-Wählern immer noch sehr beliebt ist, könnten die Grünen – zum Beispiel Baden-Württembergs Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) – Merkel als Kandidatin für das höchste Staatsamt vorschlagen», hiess es in dem Bericht. Nach «Tagesspiegel»-Informationen hat die ehemalige Kanzlerin jedoch keine Absicht, die Nachfolgerin des amtierenden deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zu werden.

Die Bundesversammlung wird Anfang 2027 über Steinmeiers Nachfolge entscheiden. Die Union dürfte die grösste Fraktion stellen. Immer wieder wird der Ruf nach einem ersten weiblichen Staatsoberhaupt laut.

(hkl)

Mehr zu Angela Merkel:

Ex-Kanzlerin Merkel über AfD: «Dürfen nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen»
Themen
8
