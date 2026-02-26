sonnig17°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Schrottplatz in München: Mann steigt in Auto und wird erdrückt

82-Jähriger steigt in Schrottauto – und wird von Bagger erdrückt

26.02.2026, 15:3526.02.2026, 15:35

In München ist ein 82-Jähriger von einem Bagger in einem Schrottauto erdrückt worden und gestorben. Wie die deutsche Polizei mitteilte, hatte sich der Mann auf dem Gelände einer Firma unbemerkt in einen zur Verschrottung vorgesehenen Wagen begeben.

Warum er am Mittwoch in dem Auto sass, blieb zunächst unklar. Nach den bisherigen Erkenntnissen bediente ein 60-Jähriger das schwere Baugerät, um Altfahrzeuge zu bearbeiten. Mit dem Greifarm des Baggers habe er das Dach des Autos eingedrückt und den Wagen im Anschluss auf das Dach gedreht. Laut Polizeiangaben bemerkte ein Zeuge erst in diesem Moment, dass sich ein Mensch in dem Auto befand.

Durch das Eindrücken des Daches hatte der 82-Jährige den Angaben zufolge tödliche Verletzungen erlitten. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Toten mit entsprechender Technik aus dem zerstörten Wagen bergen. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zu den Umständen des Unfalls.

Wie ein Polizeisprecher sagte, habe es sich nicht um den Wagen des 82-Jährigen gehandelt. Der Mann sei möglicherweise als Altmetallsammler auf dem Schrottplatz gewesen. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Londoner Fashion Week 2026
1 / 9
Londoner Fashion Week 2026

Model Laura Lekysha präsentiert Mode von Karoline Vitto auf der Londoner Fashion Week 2026.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darum geht es in der Bargeldinitiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Kuba tötet 4 angebliche Terroristen von US-Boot – das wissen wir
Vor der kubanischen Küste ist es zu einem gewalttätigen Zwischenfall gekommen. Die Küstenwache geriet in einen Schusswechsel mit einem Boot aus den USA, mehrere Menschen wurden getötet. Vieles ist unklar, die US-Regierung gibt sich bisher unwissend.
Laut dem Innenministerium in Havanna verfolgte die zehnköpfige Besatzung des Schnellboots terroristische Absichten und wollte illegal nach Kuba eindringen. An Bord des Bootes seien Waffen, Sprengsätze und Tarnuniformen gefunden worden. Näheres zu den angeblichen Motiven der Gruppe wurde nicht mitgeteilt. Es werde weiter ermittelt.
Zur Story