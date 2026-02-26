82-Jähriger steigt in Schrottauto – und wird von Bagger erdrückt

In München ist ein 82-Jähriger von einem Bagger in einem Schrottauto erdrückt worden und gestorben. Wie die deutsche Polizei mitteilte, hatte sich der Mann auf dem Gelände einer Firma unbemerkt in einen zur Verschrottung vorgesehenen Wagen begeben.

Warum er am Mittwoch in dem Auto sass, blieb zunächst unklar. Nach den bisherigen Erkenntnissen bediente ein 60-Jähriger das schwere Baugerät, um Altfahrzeuge zu bearbeiten. Mit dem Greifarm des Baggers habe er das Dach des Autos eingedrückt und den Wagen im Anschluss auf das Dach gedreht. Laut Polizeiangaben bemerkte ein Zeuge erst in diesem Moment, dass sich ein Mensch in dem Auto befand.

Durch das Eindrücken des Daches hatte der 82-Jährige den Angaben zufolge tödliche Verletzungen erlitten. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Toten mit entsprechender Technik aus dem zerstörten Wagen bergen. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zu den Umständen des Unfalls.

Wie ein Polizeisprecher sagte, habe es sich nicht um den Wagen des 82-Jährigen gehandelt. Der Mann sei möglicherweise als Altmetallsammler auf dem Schrottplatz gewesen. (sda/dpa)