Landtagswahl Thüringen: CDU stimmt für Koalitionsgespräche mit SPD und BSW

Die CDU war bei der Landtagswahl am Sonntag auf Platz zwei gelandet – hinter der AfD von AfD-Rechtsaussen Björn Höcke. Allerdings ist die Lage nach der Wahl vertrackt. Eine vorab oft diskutierte Koalitionsmöglichkeit von CDU, BSW und SPD wird im neuen Landtag in Erfurt nicht die Mehrheit der Sitze haben, sie kommt nur auf 44 Sitze, die mögliche Opposition aus AfD und Linke kommt ebenfalls auf 44 Sitze – ein Patt.

Historischer AfD-Erfolg in Thüringen, Schlappe für Ampel – das Wichtigste in 5 Punkten

AfD-Höcke nach historischem Sieg in Thüringen: «Man wird an uns nicht vorbeikommen»

«Tatverdächtige ist Deutsche!» – Polizei ruft nach Messerangriff zur Mässigung auf

Nach dem Messerangriff in einem Bus im nordrhein-westfälischen Siegen mit mehreren Verletzten hat die Polizei angesichts falscher Anschuldigungen zur Mässigung aufgerufen. «Wir möchten an dieser Stelle ganz deutlich klarstellen: Bei der 32-jährigen Tatverdächtigen handelt es sich um eine Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne Migrationshintergrund», schrieb die Polizei am Samstag im Internetdienst X. «Bitte unterlassen Sie die Spekulationen und Anfeindungen in jegliche Richtung!»