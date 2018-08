International

Unfall im Europapark: Zwei Schwebebahnen kollidieren



Unfall im Europa-Park: Zwei Schwebebahnen kollidieren miteinander

Im Europa-Park in Rust (D) ist es zu einer Kollision gekommen. Betroffen ist die Schwebebahn.

Wie die AZ Medien Video Unit berichtet, kam es am Samstagmorgen im Europa-Park in Rust zu einem Unfall bei der Attraktion «EP Express». Dabei handelt es sich um die Schwebebahn, die die Besucher durch den Park befördert. Über Ursache und Verletzte gibt es bisher keine Informationen. Der Europapark will im Verlaufe des Tages weiter informieren.

#Europapark, zweite Schwebebahn erwischt - unsere ist auf die erste aufgefahren 😕, aber niemand in unserem Wagen was passiert 🙂 — Wolf Hirschmann (@WolfmanHirsch) August 18, 2018

Erst im Mai hatte der Europa-Park für Schlagzeilen gesorgt, als es zu einem verheerenden Brand gekommen war. Das Feuer beschädigte verschiedene Bahnen des Freizeitparks und zerstörte die Attraktion «Die Piraten von Batavia» komplett. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte ein technischer Defekt den Brand verursacht.

