Frau und Kind in Passau angefahren – wegen Streit ums Sorgerecht?

Mann fährt in Passau mit Auto in Menschengruppe – Frau und Tochter darunter

Passanten hatten die Polizei alarmiert. Die Verletzten wurden mit Krankenwagen in die Klinik gebracht. Der Unfallort war abgesperrt. Am frühen Abend wurde der Unfallwagen mit einem Kran abtransportiert. Die Beamten riefen Zeugen auf, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau zu melden. (sda/dpa)

Der Mann wie auch seine Frau und die Tochter leben laut Polizei im Raum Passau. Der Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Wagen in einer Strasse nahe dem Hauptbahnhof der Dreiflüssestadt in die Personengruppe auf dem Gehweg gefahren. Ein Vorgarten wurde beschädigt.

Nach der Fahrt eines Mannes in eine Menschengruppe in Passau gibt es weitere Hinweise auf den möglichen Hintergrund. «Im Zusammenhang mit seiner Frau gab es in der Vergangenheit bereits Anlass für ein polizeiliches Tätigwerden», sagte ein Polizeisprecher.

