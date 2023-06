Nach schweren Vorwürfen gegen Sänger Lindemann: Rammstein-Büro in Berlin attackiert

Rammstein steht seit einigen Wochen in der Kritik, nachdem junge Frauen Frontmann Till Lindemann vorgeworfen hatten, nach Konzerten unter anderem mit KO-Tropfen für sexuelle Übergriffe gefügig gemacht worden zu sein. Lindemann selbst bestreitet diese Vorwürfe. In Litauen, wo die Nordirin Shelby Lynn die Vorwürfe öffentlich gemacht hatte, hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt.

Es solle dadurch klar werden: Für Täter gebe es Konsequenzen. Das gelte auch für Unternehmen und Personen, die ihnen Räume oder Infrastruktur zur Verfügung stellen und Täter schützen oder unterstützen. Zudem ruft Kontrapolis auf, die Rammstein-Konzerte in Berlin am 15., 16, und 18. Juli «kreativ zu stören, zu sabotieren und zu verhindern».

Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um Mitglieder der Gruppe «Kontrapolis». Diese schreibt auf ihrer Homepage: «In der Nacht auf den 26. Juni haben wir den Firmensitz von Rammstein in Berlin Reinickendorf angegriffen.» Und führt dann aus: «Wir solidarisieren uns mit den Betroffenen der organisierten sexuellen Gewalt durch Till Lindemann und Co.»

Auch am Dienstag wurde in Berlin gegen Rammstein demonstriert.

Auch am Dienstag wurde in Berlin gegen Rammstein demonstriert. Bild: keystone

Wie die Polizei verlauten liess, ist der Staatsschutz informiert und hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten gehen also von einer möglicherweise politisch motivierten Tat aus.

Nach den schweren Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann wurde in der Nacht auf Dienstag der Firmen-Sitz der deutschen Band in Berlin angegriffen. Dies berichtet die deutsche Zeitung «Bild» und beruft sich dabei auf einen Polizeisprecher. Beim Vorfall wurden Scheiben des Gebäudes zerstört. Zudem soll es zu Farb-Attacken gekommen sein. Dabei soll unter das Rammstein-Logo geschrieben worden sein: «Keine Bühne für Täter».

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

Der Brüller: Italiener gehen in den USA «italienisch» essen 😂

Burn in fuc*ing hell, Midlife-Crisis!

Seit Monaten fliehen reiche Norweger in die Schweiz – das ist der Grund dafür

Bayern mit Kane einig – nun hängt es an Ablöse +++ Liverpool mit Mega-Angebot für Mbappé

Schweizer Klimakleber fliegt über Paris nach Mexiko – so rechtfertigt er sich

Erkennst du die KI-Fotos? Wer weniger als 8 von 11 erkennt, muss in die Fakenews-Nachhilfe

Nach dem Putschversuch: Ein tiefer Riss in Putins Herrschaft

Prigoschin in Belarus gelandet +++ Jetzt spricht Lukaschenko

Nach 9 Jahren: 8 Soldaten wegen in Mexiko verschleppter Studenten verhaftet

Fast neun Jahre nach der Verschleppung von 43 Studenten in Südmexiko und ihrer mutmasslichen Ermordung sind acht Soldaten in Untersuchungshaft genommen worden.

Das teilte der Staatssekretär im Innenministerium, Alejandro Encinas, am Montag (Ortszeit) auf Twitter mit. Die Soldaten sollen an der Verschleppung mitgewirkt haben. Vier weitere Angehörige der Streitkräfte sitzen bereits in U-Haft, darunter ein Kommandeur, der die Ermordung von sechs der jungen Männer angeordnet haben soll. Gegen acht weitere Soldaten liegen Haftbefehle vor.