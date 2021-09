Prozess gegen 96-jährige frühere KZ-Sekretärin: Angeklagte flüchtig

Das KZ Stutthof Bild: Keystone

In Deutschland ist die 96-Jährige Angeklagte im Itzehoer Prozess um Beihilfe zum Mord im KZ Stutthof flüchtig. Das Landgericht habe einen Haftbefehl erlassen, sagte der Vorsitzende Richter Dominik Gross am Donnerstag.

Der Angeklagten Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in über 11 000 Fällen vorgeworfen. Sie sollte sich von Donnerstag an vor dem Landgericht Itzehoe in Norddeutschland verantworten.

Bild: keystone

Die heute 96 Jahre alte Frau arbeitete von Juni 1943 bis April 1945 in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig. Ihr wird zur Last gelegt, als Stenotypistin und Schreibkraft den Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung von Gefangenen Hilfe geleistet zu haben.

Im KZ Stutthof und seinen Nebenlagern sowie auf den sogenannten Todesmärschen zu Kriegsende starben nach Angaben der für die Aufklärung von NS-Verbrechen zuständigen Zentralstelle in Ludwigsburg etwa 65 000 Menschen. (aeg/sda/dpa)