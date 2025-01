SPD stürzt in Umfrage ab – AfD legt stark zu

Die Umfrage wurde vom 24. bis 27. Januar erstellt und damit nach der Messerattacke von Aschaffenburg vom 22. Januar und der am Tag darauf folgenden Ankündigung von CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz zu Verschärfungen in der Migrationspolitik.

In der Sonntagsfrage sinkt die SPD um vier Prozentpunkte auf 15 Prozent. Der Wert für die AfD steigt hingegen um vier Punkte auf 23 Prozent. Sie ist damit zweitstärkste Kraft hinter der Christdemokratie , die um einen Punkt auf 29 Prozent zulegt. In anderen Umfragen kommen CDU/CSU aber auf 30 Prozent oder mehr.

Dreieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl in Deutschland büssen die Sozialdemokraten von Kanzler Olaf Scholz nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov deutlich in der Wählergunst ein. Die rechtspopulistische und in Teilen rechtsextreme AfD kann erheblich zulegen.

Trump verschickt E-Mail an Bundesangestellte mit Kündigungsangebot – so sieht dieses aus

Die Personalabteilung des Weissen Hauses verschickte am Dienstag eine Fülle an E-Mails an alle Bundesangestellten, in welchen ihnen angeboten wurde, zu kündigen. Dabei würde der Lohn bis zum 30. September weiter bezahlt.