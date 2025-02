Merkel ruft zur Mässigung auf: «Bereitschaft zu Kompromissen muss da sein»

Gleichzeitig verteidigte sie ihre eigene Flüchtlingspolitik von 2015 bis 2021. «Ich halte die Flüchtlingspolitik der letzten zehn Jahre nicht für verfehlt.» Allerdings sei noch eine ganze Menge zu tun, sagte Merkel etwa mit Blick auf das Durchsetzen von Ausreisepflichten oder die Digitalisierung von Ausländerämtern. «Da muss mehr getan werden und auf diesem Weg hätte man vielleicht auch hier und da schneller sein können. Aber verfehlt? Das kann ich so nicht akzeptieren», sagte die Ex-Kanzlerin. (hkl/sda/dpa)

«Ich mische mich ja in die normalen politischen Auseinandersetzungen nicht ein, aber ich fand das doch eine Frage grundsätzlicher Bedeutung», sagte die Altkanzlerin und langjährige frühere CDU-Chefin. Dass sie sich erst einen Tag nach der Bundestagsentscheidung zum Entschliessungsantrag geäussert hat, begründete sie damit, dass sie nicht vorschnell habe vorgehen wollen. «Da habe ich noch mal eine Nacht auch darüber geschlafen und fand es dann doch (...) richtig und für mich einfach auch notwendig, dazu meine Meinung zu sagen.»

Merz hatte in der vergangenen Woche allerdings seine Vorschläge zur Verschärfung der Migrationspolitik und einen Gesetzesentwurf im Deutschen Bundestag mit dem Wissen zur Abstimmung gebracht, dass eine Mehrheit nur mit Hilfe der AfD wahrscheinlich war. Der Entschliessungsantrag wurde mit den Stimmen der AfD angenommen, der Gesetzentwurf scheiterte.

Dass sie als Ex-Kanzlerin den Kanzlerkandidaten Merz wegen der Vorgänge im Bundestag kritisiert hat, habe mit der Grundsätzlichkeit der Sache zu tun. «Ich fand es sehr, sehr richtig und wichtig, dass Friedrich Merz am 13. November im Deutschen Bundestag angesichts des Zusammenbruchs der Ampel artikuliert hat, dass er diese mehrheitsmässige, unübersichtliche Situation im Deutschen Bundestag nicht ausnutzen möchte», sagte Merkel. Staatspolitisch richtig sei auch gewesen, dass Merz erklärt hatte, nicht zufällige Mehrheiten zu erzeugen, die der AfD erlauben, auf das Ergebnis einer Abstimmung Einfluss zu nehmen.

Altkanzlerin Angela Merkel hat nach dem Streit um die Migrationspolitik von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (beide CDU) zur Mässigung aufgerufen. Nach den Vorgängen im Deutschen Bundestag in der vergangenen Woche sei bei den demokratischen Parteien eine Polarisierung eingetreten, sagte Merkel im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg vor mehr als 1'000 Gästen bei einer Veranstaltung der Wochenzeitung «Die Zeit». «Es muss jetzt (...) wieder ein Zustand gefunden werden, in dem später auch wieder Kompromisse möglich sind.»

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Trump will Gaza übernehmen – was das wirklich bedeutet in 6 Punkten

Donald Trump stellt an einer Pressekonferenz mit Benjamin Netanjahu neue Pläne für den Gazastreifen vor: Er will nicht nur die Palästinenser «umsiedeln», er will auch, dass die USA die Kontrolle über das Gebiet übernehmen. Eine Übersicht.

Es vergeht derzeit kaum eine Nacht, ohne dass Donald Trump die Welt mit einer neuen spektakulären oder kontroversen Aussage aufrüttelt. Auch die Nacht auf Mittwoch (Schweizer Zeit) macht da keine Ausnahme – im Gegenteil.