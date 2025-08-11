sonnig29°
DE | FR
burger
International
Reisen

Das ist die beliebteste Flugroute der Welt

Passenger planes are seen on tarmac at Gimpo Airport in Seoul, South Korea, Saturday, Nov. 9, 2024. (AP Photo/Ahn Young-joon)
Die 2024 am häufigsten geflogene Flugroute liegt zwischen Seoul (im Bild) und Jeju-si in Südkorea.Bild: keystone

Das ist die beliebteste Flugroute der Welt

13 Millionen Passagiere wurden 2024 auf der beliebtesten Flugstrecke transportiert. Am häufigsten flogen Menschen mit einer Boeing 737. Das zeigt eine Auswertung der weltweiten Flugdaten des vergangenen Jahres.
11.08.2025, 18:5511.08.2025, 18:55
Mehr «International»

Mehr Menschen gönnen sich Luxusflüge und in den USA ist der Markt am grössten – die International Air Transport Association (IATA) hat ihre jährliche Flugstatistik herausgegeben. Dafür wurden die Daten von rund 240 Airlines weltweit ausgewertet.

Inhaltsverzeichnis
Der grösste MarktDie beliebteste RouteDas meistgenutzte FlugzeugDie beliebteste Klasse

Der grösste Markt

Den grössten Markt gibt es demnach in den USA, 876 Millionen Menschen flogen dort im Jahr 2024. Meist handelte es sich um Inlandflüge, wie CNN schreibt. Die zweitmeisten Passagiere wurden in China gezählt (741 Millionen), gefolgt von Grossbritannien (261 Millionen).

Die beliebteste Route

Auch wenn die meisten Passagiere in den USA flogen, die beliebtesten Flugstrecken befinden sich in Asien. Weltweit die am meisten frequentierte Route ist jene zwischen der südkoreanischen Hauptstadt Seoul und der Stadt Jeju auf der Insel Jeju-do. 13,2 Millionen Menschen flogen diese 75-minütige Strecke im vergangenen Jahr.

Auf Platz zwei landet die Strecke Sapporo – Tokio, Platz drei belegt die Route Fukuoka – Tokio.

In den USA wird der Flug zwischen New York und Los Angeles am häufigsten gebucht, in Europa wird am meisten zwischen Barcelona und Palma de Mallorca geflogen.

Das meistgenutzte Flugzeug

Während bei all diesen Flügen am häufigsten eine Boeing 737 zum Einsatz kam (10 Millionen Flüge), schafft es Konkurrenz Airbus mit dem A320 und A321 auf Platz zwei und drei.

Die beliebteste Klasse

Besonders auffällig ist die Zunahme von Premiumflügen, also Business und First Class. 11,8 Prozent mehr Passagiere nutzten diese Reiseklasse, weltweit waren es 2024 116,9 Millionen Passagiere. In der zweiten Klasse wuchs die Passagierzahl um 11,5 Prozent.

Die meisten Luxusflüge gab es in Europa, 39,3 Millionen Passagiere reisten First oder Business Class. In der Economy Class sassen im vergangenen Jahr in Europa 878 Millionen Passagiere. (vro)

Mehr zum Thema Fliegen:

Probleme nehmen zu: Das sind die 10 turbulentesten Flugrouten weltweit und in Europa
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Leute im Flugzeug, die du kennst – und ein bisschen hasst
1 / 14
Leute im Flugzeug, die du kennst – und ein bisschen hasst
Bald ist es wieder so weit, und du begegnest diesen Typen im Flugzeug. bild: instagram/passengershaming
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Easyjet-Pilot bittet Passagiere, auf Flug zu verzichten – würdest du es tun?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
6 Sex-Karten, die dich hoffentlich befriedigt zurücklassen
Meistkommentiert
1
Schnappt sich ManCity diesen Real-Star? ++ Sion bestätigt Interesse an Nati-Star Rodriguez
2
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
3
«So zerstörst du das Ego eines Mädchens»: Zweifelhafte Dating-Methoden für junge Männer
4
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
5
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
Meistgeteilt
1
Trump: «Putin und Selenskyj sollen sich treffen» ++ Trump: «mache keinen Deal mit Putin»
2
Auch Australien will Palästina anerkennen +++ Al-Dschasira-Mitarbeiter in Gaza getötet
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
5
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
Mehr als 1000 Menschen im Nordwesten Spaniens evakuiert – Verdacht auf Brandstiftung
Im Nordwesten Spaniens sind wegen anhaltender Waldbrände über 1000 Menschen evakuiert worden.
Wie die örtlichen Behörden am Sonntag mitteilten, breiteten sich die Brände in den Provinzen Kastilien und León wegen heftiger Winde und hoher Temperaturen weiter aus.
Zur Story