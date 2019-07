International

Kind am Bahnhof Frankfurt vor Zug gestossen und getötet

Am Frankfurter Hauptbahnhof ist am Montagvormittag ein Kind von einem einfahrenden ICE überrollt worden. Das sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag.

Frankfurt: Drama am Hauptbahnhof: Kind vor einfahrenden ICE gestoßen https://t.co/D2ikNEnmRW — Deutsch365 (@deutsch365) July 29, 2019

Zeugen zufolge wurde das Kind vor den Zug gestossen. Das berichten «Hessenschau» und «Bild» übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei.

Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Es sei jedoch ein Mann festgenommen worden, hiess es von der Polizei. Ob und inwiefern er etwas mit dem Vorfall zu tun habe, müsse noch geklärt werden.

Am Hauptbahnhof sei es zu einem «massiven Polizeieinsatz» gekommen.

Das Kind erlag seinen schweren Verletzungen.

(ll)

