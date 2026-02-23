wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Deutschland: Mann tötet in Strullendorf in Bayer seine Familie

Mann soll Frau, zwei Kinder und sich selbst in Deutschland erschossen haben

23.02.2026, 13:2623.02.2026, 13:26

Ein Familienvater soll in Deutschland seine Frau, seine beiden Kinder und sich selbst erschossen haben. Polizisten fanden die vier Leichen am Freitagabend in einer Wohnung in Strullendorf in Bayern, wie die Beamten am Montag mitteilten.

23.02.2026, Bayern, Strullendorf: Die Spurensicherung der Kriminalpolizei ist am Tatort im Einsatz. Ein Familienvater soll in Oberfranken seine Frau, seine beiden Kinder und sich selbst erschossen hab ...
Spurensicherung der Kriminalpolizei ist am Tatort im Einsatz. Bild: DPA

Bei den Toten handelt es sich demnach um den 52 Jahre alten Vater, seine Frau sowie den 14 Jahre alten Sohn und die 6 Jahre alte Tochter.

Der 52 Jahre alte Deutsche habe mehrere Schusswaffen besessen und dafür auch eine waffenrechtliche Erlaubnis gehabt, teilten die Ermittler mit. Um welche Waffen es sich handelte, blieb zunächst unklar.

Auch die Hintergründe der Tat müssten noch ermittelt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Unter anderem müssten dafür noch Spuren ausgewertet werden. Anhaltspunkte dafür, dass weitere Menschen an der Tat beteiligt gewesen sein könnten, gebe es bisher nicht.

Den Angaben zufolge hatte der Vermieter der Familie die Polizei gerufen, weil er seine Mieter nicht erreichen konnte und sich Sorgen machte. In der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hätten die Beamten am Freitagabend dann die vier Leichen gefunden. (sda/dpa)

Tesla-Werksleiter in Deutschland gerät ins Visier der Justiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Besten Bilder der Basler Fasnacht 2026
1 / 10
Die Besten Bilder der Basler Fasnacht 2026

In den frühen Morgenstunden des 23. Februar startete die Basler Fasnacht.
quelle: keystone / georgios kefalas
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Pschuuri» – Tradition oder frauenfeindlicher Brauch?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
687 Millionen Franken aus Maduro-Umfeld in der Schweiz gesperrt
Venezolanische Vermögenswerte von 687 Millionen Franken sind der zentralen Meldestelle für Geldwäscherei in der Schweiz gemeldet worden. Unterdessen wurde alle Gelder eingefroren, wie ein Sprecher des Bundes auf Anfrage von Keystone-SDA betätigte.
Zur Story