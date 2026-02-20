bedeckt
ZDF: TV Sender zieht Korrespondentin Nicola Albrecht aus New York ab

20.02.2026, 12:3320.02.2026, 12:33

Der deutsche öffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF hat seine New York-Korrespondentin Nicola Albrecht nach einem fehlerhaften Beitrag mit sofortiger Wirkung abberufen. Unter anderem hatte sie den Angaben nach mit Künstlicher Intelligenz (KI) generiertes Material genutzt.

Nikola Albrecht ZDR Korrespondentin
Seit dem 1. Januar 2025 war Nicola Albrecht Leiterin der ZDF-Korrespondentenstelle in New York.Bild: ZDF/Svea Pietschmann

Bei der Überprüfung sei man zu dem Schluss gekommen, dass «die Verstösse gegen ZDF-Richtlinien und journalistische Standards so schwer wiegen», hiess es in einer Mitteilung des Senders.

Die Korrespondentin hatte den Angaben zufolge für die Redaktionen «Mittagsmagazin» und «heute journal» über die Angst von Kindern unter anderem in New York vor den Festnahmen der US-amerikanischen Einwanderungsbehörde ICE berichtet. Der Beitrag für das «Mittagsmagazin» sei nicht zu beanstanden gewesen, sei jedoch von der Korrespondentin für das «heute journal» angepasst worden.

«In der neuen Fassung verwendete sie zwei Videoszenen aus dem Netz», hiess es in der Mitteilung. Davon habe eine Szene aus einem völlig anderen Kontext gestammt, die andere Szene sei KI-generiert gewesen.

ZDF: «Schlussredaktion hätte es bei Abnahme auffallen müssen»

Das ZDF erläuterte, dass das KI-generierte Material nicht ohne journalistische Begründung und ohne Einordnung hätte verwendet werden dürfen. «Eine nach journalistischen Standards erforderliche Überprüfung der anderen Videoszene und ihres Ursprungs ist nicht erfolgt», hiess es. Der Schlussredaktion des «heute journals» hätte dies bei der Abnahme des Beitrags auffallen müssen.

Analyse
ZDF-Manipulationsvorwürfe wegen KI-Bildern: Eher Schlamperei als böse Absicht

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten sagte laut der Mittelung, dass es im Kern um die Glaubwürdigkeit der ZDF-Berichterstattung gehe. «Wir erarbeiten zurzeit einen Massnahmenkatalog, um mit aller Konsequenz sicherzustellen, dass die hohen journalistischen Standards, denen wir verpflichtet sind, jederzeit und uneingeschränkt eingehalten werden.» (sda/dpa)

Mehr zu diesem Thema:

1
