Auch der neue Sendeplatz tut Stefan Raab und seiner Show nicht gut. Bild: DPA

Trotz Umstrukturierung: Stefan-Raab-Show erreicht ein neues Allzeit-Tief

Dass die Quoten rund um Stefan Raab keine positiven Rekorde erzielen, ist schon lange ein offenes Geheimnis. Nun erreicht der Moderator mit seiner RTL-Show einen neuen Tiefstwert – und das trotz Umstrukturierung des Programms.

Anika Jany / watson.de

Nachdem Stefan Raab Teil der Dschungelcamp-Berichtserstattung wurde und nach der «Stunde danach» in einer Sonderausgabe der «Stefan Raab Show» seinen Senf zum Camp-Geschehen dazugab, entschied sich RTL, den Programmplatz für die Show des Moderators auch in Zukunft in die Late-Night zu verlegen.

Dabei erhoffte sich der Sender eine Steigerung der Reichweite und eine Verbesserung der Quoten, die in den vergangenen Monaten immer weiter in den Keller gesunken sind. Dass dies allerdings nur Wunschdenken war, zeigt sich an den neuesten Zahlen.

«Stefan Raab Show» bleibt auch weiterhin erfolglos

Nach den guten Dschungelcamp-Erfahrungen sollte die Verlegung von der Primetime in das späte Abendprogramm für die «Stefan Raab Show» ein positiver Schritt in die Zukunft der Sendung bedeuten.

Immerhin fuhr «Die halbe Stunde nach der Stunde danach» einen stolzen Marktanteil von 19,1 Prozent ein (via «inFranken.de»).

Umso ernüchternder sind nun die neuesten Quoten, die zeigen, dass das Publikum schlicht und einfach kein Interesse an Raabs Late-Night-Show hat.

Am 19. Februar erreichte die «Stefan Raab Show» gerade einmal 380'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bedeuten diese Zahlen einen neuen Allzeit-Tiefstwert: Der Marktanteil fiel auf 3,6 Prozent, wie auch «DWDL» berichtete. Diese Reichweite liegt deutlich unter dem allgemeinen RTL-Senderschnitt.

RTLs Plan für «Stefan Raab Show» geht nicht auf

Der Fehlschlag zeigte sich auch an der schlechtesten Zuschauer-Zahl aller Zeiten, welche die Show am 12. Februar schrieb: An diesem Tag schalteten gerade einmal 370'000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Nicht nur die Quoten-Enttäuschung der «Stefan Raab Show» wird RTL zu schaffen machen. Denn aufgrund der Not, einen Late-Night-Sendeplatz für Raab freizuschaufeln, verlegte man die Highlights-Sendung des Europa-League-Spiels zwischen Celtic Glasgow und dem VfB Stuttgart auf Nitro.

Die Fussball-Fans schienen allerdings nicht so sehr daran interessiert zu sein, die Sender zu wechseln, nachdem das Spiel bei RTL übertragen wurde. Im Schnitt sahen sich nur 210'000 Menschen zwischen 23.06 Uhr und Mitternacht die Highlights des Spiels an.