Selenskyj erhofft sich von Merz Führungsstärke in Europa – die Reaktionen auf Merz' Wahl

Im zweiten Anlauf hat es Friedrich Merz doch noch geschafft – mit 325 Stimmen ist er der neue deutsche Bundeskanzler. Die Reaktionen auf seine Wahl im Überblick.

EU

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Friedrich Merz zur Wahl gratuliert. Mit ihm ziehe «ein ausgewiesener Freund und Kenner Europas ins Kanzleramt ein». Gemeinsam würden sie sich «für ein starkes und wettbewerbsfähiges Europa einsetzen». Von der Leyen freue sich «auf eine enge Zusammenarbeit» mit Merz.

EU-Ratspräsident António Costa

EU-Ratspräsident António Costa hat Friedrich Merz ebenso gratuliert und schreibt auf Deutsch: «Herzlichen Glückwunsch!» Auch er freue sich auf die «Zusammenarbeit für ein starkes Europa».

Frankreich

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich auf Deutsch auf der Plattform X zu Merz' Wahl geäussert:

«Jetzt liegt es an uns, den deutsch-französischen Motor und das deutsch-französische Bewusstsein stärker denn je zu machen. Es liegt an uns, bei unserer europäischen Agenda für Souveränität, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit Fahrt aufzunehmen. Für die Franzosen, die Deutschen und alle Europäer. Schon morgen treffen wir uns in Paris, um gemeinsam daran zu arbeiten!»

Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wünscht sich vom neuen Bundeskanzler Friedrich Merz Führungsstärke in Europa. «Wir hoffen aufrichtig, dass Deutschland noch stärker wird und wir noch mehr deutsche Führungsstärke in den europäischen und transatlantischen Beziehungen erleben werden», schrieb Selenskyj auf Deutsch.

Die von Russland angegriffene Ukraine sei Deutschland und seiner Bevölkerung dankbar für die Unterstützung, schrieb Selenskyj in Kiew. Der ukrainische Präsident hatte am Montag zum Abschied mit dem scheidenden SPD-Kanzler Olaf Scholz telefoniert. Merz hat als Oppositionsführer die Ukraine zweimal während des Kriegs besucht.

Russland

Unterdessen sieht Moskau in den unerwarteten Schwierigkeiten bei der Kanzlerwahl ein grundsätzliches innenpolitisches Problem in Deutschland. «Man muss sich ehrlich fragen, wer Deutschland in wirtschaftlicher, politischer und humanitärer Hinsicht in seine jetzige Lage gebracht hat?», sagte die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa. Sie warf der politischen Führung in Berlin Klientelpolitik zum Schaden nationaler Interessen vor.

Polen

Auch Polens Ministerpräsident Donald Tusk äusserte sich am frühen Dienstagabend auf X: «Herzlichen Glückwunsch, Friedrich Merz. Und bis morgen in Warschau, Herr Bundeskanzler.»

