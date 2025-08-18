Drei Palästinenser überqueren Meer auf Jetski

Drei Palästinenser sind vor der Küste von Lampedusa von einem Frontex-Patrouillenboot gestoppt worden. Sie befanden sich auf einem Jetski mitten im Meer, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete.
Die Palästinenser gaben an, aus Homs in Libyen gestartet zu sein und die Überfahrt eigenständig organisiert zu haben. Das Wasserfahrzeug hätten sie für insgesamt 6000 Euro über eine Internetseite gekauft und für die Überfahrt eine App auf ihrem Smartphone genutzt.
Die drei Männer wurden in Aufnahmezentrum von Lampedusa untergebracht. Hier befinden sich derzeit 230 Migranten. 38'568 Menschen sind seit Anfang 2025 nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2024 waren es 37'756, wie das Innenministerium in Rom kürzlich mitteilte. Die meisten Migranten stammen aus Bangladesch, Eritrea und Syrien. (sda/apa)
