Pflegefachfrau in Ulm soll Frühchen mit Morphium vergiftet haben

In einem Ulmer Spital soll eine Pflegefachfrau fünf Frühchen durch Verabreichung von Morphium in Lebensgefahr gebracht haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in der baden-württembergischen Stadt mitteilten, wurde die Frau nach Hinweisen der Klinik auf verdächtige Rückstände im Urin der Kinder als mutmassliche Verursacherin ermittelt.

Sie wurde festgenommen. Die Ermittler werfen ihr versuchten Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung vor.

Demnach hatten die in einem Zimmer untergebrachten Frühchen vor fünf Wochen zeitgleich an lebensbedrohlichen Atemproblemen gelitten, wurden aber durch den sofortigen Einsatz des Personals gerettet. Auch Spätfolgen sind nach der derzeitigen ärztlichen Einschätzung nicht zu erwarten.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft vermutete das Spital nach dem Geschehen zunächst eine Infektion als Ursache. Tests von Urinproben der Babys schlossen das jedoch aus. Die Proben wiesen zugleich Rückstände des starken Schmerzmittels Morphium auf, obwohl zumindest zwei der betroffenen Kinder gar keines erhalten sollten. Daraufhin alarmierte die Leitung vor rund zehn Tagen die Polizei.

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten Beamte am Dienstag unter anderem Spinde von Mitarbeitern, die im fraglichen Zeitraum Dienst auf der Station hatten. Im Schrank einer Pflegefachfrau fanden sie eine Spritze mit Muttermilch, die ersten Analysen zufolge Morphium enthielt.

Daraufhin wurde sie festgenommen. Nähere Angaben zur Identität gab es zunächst nicht. (sda/afp)

