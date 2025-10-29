freundlich
Pädophile Darknetplattform mit 350'000 Nutzern abgeschaltet

ILLUSTRATION - 29.04.2020, Bayern, Ebing: ARCHIV - Ein Mann sitzt am Rechner und tippt auf einer Tastatur. (zu dpa:
In Brasilien wurde ein 38-jähriger Peruaner festgenommen, der vermutlich die Plattformen betrieben hat.Bild: DPA

Pädophile Darknetplattform mit 350'000 Nutzern abgeschaltet

29.10.2025, 10:5429.10.2025, 10:54

Bayerischen Ermittlern ist in internationaler Zusammenarbeit ein Schlag gegen im Darknet zugängliche pädokriminelle Plattformen mit Kinderpornos gelungen. Es sei gelungen die Plattformen «Videos Sebick» und «Videos Yad» mit weltweit über 350'000 registrierten Nutzern abzuschalten, teilte die federführende Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Mittwoch mit.

In Brasilien sei ein 38 Jahre alter Peruaner festgenommen worden, der Betreiber der beiden Plattformen gewesen sein soll.

Den Angaben zufolge umfassten die beiden Plattformen 21'324 Videodateien mit einer Abspieldauer von insgesamt 660 Stunden, die Videos seien insgesamt knapp 900'000-mal abgerufen worden. Gegen eine monatliche Abogebühr von derzeit etwa 95 Euro konnten die Nutzer dort Videos sehen, die den teils schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zeigen. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen auch Nutzer aus Europa und Deutschland die Seiten besucht haben.

Die Darknetseiten sollen in Rechenzentren in Deutschland betrieben worden sein. Der tatverdächtige Betreiber sei durch die Zusammenarbeit mit der brasilianischen Bundespolizei und den Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamts im September im brasilianischen Bundesstaat Parana festgenommen worden. Ihm drohe nach brasilianischem Recht eine mehrjährige Haftstrafe. (sda/afp)

