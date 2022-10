Aus-Gerüchte um den bekanntesten Technoclub der Welt – doch das Berghain schweigt

Laut eines Medienberichtes könnte das Berghain in Berlin seine Türen schliessen. Was ist dran an der Aufregung in der Szene?

Im Berliner Nachtleben ist das Berghain eine Institution. Aber auch über die Berliner Stadtgrenzen hinaus ist das Berghain eine Attraktion: Musikbegeisterte und Partyfans aus der ganzen Welt kommen für den Techno-Club nach Friedrichshain-Kreuzberg. Doch nun gibt es Unruhe in der Clubszene: Am Freitag berichtete das «Faze»-Magazin, dass der Club noch in diesem Jahr schliessen könnte. Offizielle Quellen dafür gibt es nicht, das Magazin beruft sich aber auf einen «in der Szene vernetzten Insider».

Was geht rund ums Berghain vor sich? Bild: sda

Verifizieren lässt sich das am Freitag nicht. Eine Anfrage an das Berghain liess der Club bisher unbeantwortet. In dem Beitrag des angeblichen Insiders heisst es weiter: «Schon in der letzten Woche wunderte man sich über die bestätigte Meldung, dass das Berghain […] die hauseigene Booking Agentur schliesst. Nun also ganz schnell der ganze Club».

Tatsächlich soll die eigene Agentur des Berghains – das «Ostgut Booking» – zum Ende des Jahres den Betrieb einstellen, wie unter anderem das «Groove Mag» berichtet. Die «Berliner Zeitung» führt ein weiteres Argument auf, das für eine Schliessung des Berghains spricht: Auf dem hauseigenen Label Ostgut Ton soll seit dem 3. Dezember 2021 keine Platte mehr erschienen sein. Von dem Resident-DJ des Berghain habe die Zeitung hingegen erfahren, dass sein Booking für 2023 bisher normal weiterlaufe.

Spekulationen darüber, ob das Berghain schliesst, gibt es nicht zum ersten Mal. Doch scheinen Clubbesucher die jetzigen Gerüchte über die Schliessung wegen der oben genannten Punkte verlässlicher zu sehen als sonst.

Berghain-Doorman Sven Marquardt. Bild: keystone

Wie das «Faze»-Magazin unter Berufung auf den Insider weiter schreibt, habe sich einer der Gründer des Berghain sogar bereits auszahlen lassen. Der andere habe «keine Lust» mehr auf die Weiterführung des Clubs. (t-online.de/nhe)