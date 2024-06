15-Jährige in Worms (D) tot aufgefunden – beide Eltern festgenommen

In der deutschen Stadt Worms hat die Polizei am Montagabend die Leiche einer 15-jährigen Jugendlichen am Rheinufer gefunden. Kurz darauf nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest – die beiden Eltern der Toten.

Die Polizei am Fundort. screenshot: tagesschau.de

Die 34-jährige Mutter hatte am Vormittag an ihrem Wohnort Pirmasens ihre Tochter selber als vermisst gemeldet. Pirmasens liegt rund 120 Kilometer von Worms entfernt. Die Frau gab an, sie vermute, die Jugendliche sei bereits am Samstagabend am Rheinufer getötet worden. Als mutmasslichen Täter nannte sie dabei ihren 39-jährigen Mann. Laut der «Bild»-Zeitung fielen den Beamten bei der Vernehmung allerdings Ungereimtheiten in den Aussagen der Frau auch. Auch sie gilt deswegen als Tatverdächtige.

Das Motiv für die mutmassliche Tötung ist noch unklar. Die «Bild» schreibt, es bestehe der Verdacht, die Eltern – beide Afghanen – könnten mit dem westlichen Lebensstil des Mädchens nicht einverstanden gewesen sein, weshalb sie ihre Tochter töteten. (dab)