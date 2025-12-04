wechselnd bewölkt
15 Kilo Butter aus Supermarkt entwendet? Polizei stellt Trio

Sie packten 59 Packungen Butter in einen Rucksack.Bild: shutterstock

15 Kilo Butter aus Supermarkt entwendet? Polizei stellt Trio

04.12.2025, 15:3204.12.2025, 15:35

Die Polizei hat in Potsdam drei mutmassliche Diebe geschnappt, die fast 15 Kilogramm Butter aus einem Supermarkt gestohlen haben sollen. Das Trio verstaute am Mittwochmittag 59 Packungen Butter in einem mitgebrachten Rucksack und verliess den Discounter, wie die Polizei mitteilte. Allerdings wurden die mutmasslichen Butterdiebe von einem Kunden beobachtet.

Die alarmierte Polizei nahm die Verdächtigen in der Nähe des Discounters fest. Die Männer seien der Behörde wegen anderer Diebstähle hinreichend bekannt. Sie sollen im Verlauf des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt wegen gewerbsmässigen Diebstahls. Was die Männer mit der Butter vorhatten, war zunächst nicht klar. (sda/dpa)

